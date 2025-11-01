Риска наплыва китайских специалистов не наблюдается – вице-министр Аскарбек Ертаев

Отвечая на вопросы журналистов, спикер отметил, что статистика не подтверждает информацию о том, что в Казахстане, в связи с активностью китайских инвесторов, из иностранных работников больше всего граждан Китая.

- По нашей статистике, первое место занимает Узбекистан. Китай – может быть, второй или третий по численности. Что касается рабочих мест – китайские работодатели приезжают на определенный срок согласно инвестконтракту. То есть, если, например, нужно построить завод в течение трех лет, согласно инвестконтракту они обсуждают с казахстанской стороной, какое будет содержание работников. Сколько процентов с китайской стороны, сколько с казахстанской. Как правило, соотношение больше превалирует в сторону казахстанского содержания, более 70% они должны обеспечивать работой наших казахстанских граждан. Они могут рассчитывать на 30% специалистов из Китая. Это уже предусмотрено законодательством, каждый инвестконтракт обсуждается в индивидуальном порядке. Что касается рисков наплыва китайских специалистов, то мы такого риска не наблюдаем. Мы мониторим ситуацию по прибытию, как идет занятость иностранной рабочей силы. Вы знаете, что у нас, согласно Закону о миграции, в первую очередь – это защита внутреннего рынка, – сказал вице-министр.

По его словам, по каждому инвестпроекту проводятся обсуждения, в том числе с участием представителей других министерств, которые запускают эти инвестпроекты, о казахстанском содержании.

Напомним, в статье Президента РК Касым-Жомарта Токаева, опубликованной в августе текущего года, отмечалось, что с 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан свыше 27 млрд долларов.



