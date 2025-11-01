РУ
    20:46, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Риска наплыва китайских специалистов не наблюдается – вице-министр Аскарбек Ертаев

    Китайские инвесторы не могут привлекать более 30% работников из своей страны на предприятия в Казахстане. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аскарбек Ертаев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Отвечая на вопросы журналистов, спикер отметил, что статистика не подтверждает информацию о том, что в Казахстане, в связи с активностью китайских инвесторов, из иностранных работников больше всего граждан Китая. 

    - По нашей статистике, первое место занимает Узбекистан. Китай – может быть, второй или третий по численности. Что касается рабочих мест – китайские работодатели приезжают на определенный срок согласно инвестконтракту. То есть, если, например, нужно построить завод в течение трех лет, согласно инвестконтракту они обсуждают с казахстанской стороной, какое будет содержание работников. Сколько процентов с китайской стороны, сколько с казахстанской. Как правило, соотношение больше превалирует в сторону казахстанского содержания, более 70% они должны обеспечивать работой наших казахстанских граждан. Они могут рассчитывать на 30% специалистов из Китая. Это уже предусмотрено законодательством, каждый инвестконтракт обсуждается в индивидуальном порядке. Что касается рисков наплыва китайских специалистов, то мы такого риска не наблюдаем. Мы мониторим ситуацию по прибытию, как идет занятость иностранной рабочей силы. Вы знаете, что у нас, согласно Закону о миграции, в первую очередь – это защита внутреннего рынка, – сказал вице-министр. 

    По его словам, по каждому инвестпроекту проводятся обсуждения, в том числе с участием представителей других министерств, которые запускают эти инвестпроекты, о казахстанском содержании. 

    Напомним, в статье Президента РК Касым-Жомарта Токаева, опубликованной в августе текущего года, отмечалось, что с 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан свыше 27 млрд долларов.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Трудоустройство
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
