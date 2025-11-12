Риск экокатастрофы: на МАЭК протекают жидкие радиоактивные отходы — эксперт

По его словам, на МАЭКе около полутора тысяч тонн радиоактивных отходов хранятся уже более 15 лет. В 2017 году на выездном заседании Совета Безопасности были даны рекомендации по решению проблемы, однако до сих пор вопрос остается нерешенным.

— Буквально в этом году с Агентством (по атомной энергии — прим. ред.) мы обсуждали этот вопрос, где были подтверждены проблемы хранения, то есть емкости текут жидкими радиоактивными отходами. Как говорят эксперты в этой части, есть риск экологической катастрофы в этом регионе. Вы знаете, Актау — это у нас такой курорт. Сегодня, к сожалению, по информации от Агентства, средства для решения вопросов отсутствуют, — сообщил Олег Пак.

Эксперт отметил, что для решения вопроса необходимо около 25 миллионов долларов на 5 лет.

Вместе с тем заместитель председателя Агентства Гумар Сергазин опроверг информацию о возможной экологической катастрофе.

— На МАЭК ежегодно выделяется определенная сумма, там работают около 100 человек на самом реакторе, именно на БН-350, соответствующие инженеры, ответственные за радиационную безопасность ее обеспечивают. Хранятся на площадке МАЭК жидкие и твердые радиоактивные отходы. Еще в 2010 году само топливо с самого реактора было вывезено именно на площадку Байкал на Семипалатинский полигон, — сказал Сергазин.

Он также добавил, что долговременное хранение этого топлива осуществляется под гарантиями МАГАТЭ. На площадке БН-350 находятся только низкоактивные и среднеактивные отходы.

Ранее сообщалось, что на Семипалатинском полигоне планируют создать пункт захоронения радиоактивных отходов.