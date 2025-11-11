Пункт захоронения радиоактивных отходов намерены разместить на Семипалатинском полигоне

— Сегодняшним законопроектом, который был презентован депутатами, мы предусматриваем создание на территории РК пункта захоронения и единственного оператора, который будет по всему Казахстану регулировать вопросы обращения с радиоактивными отходами, в том числе транспортировку, переработку, дезактивацию, вплоть до проектирования и строительства пункта захоронения, — отметил Гумар Сергазин.

Фото: gov.kz

Он уточнил, что точное местоположение пункта захоронения будет определяться рабочей группой.

— Но было бы неплохо, если бы как раз этот пункт захоронения находился в Семипалатинском полигоне. Как вам известно, несколько лет назад был принят закон о создании зоны ядерной безопасности. В рамках этого закона была нужна функция и компетенция. Национальный ядерный центр определен как уполномоченная организация по управлению данной зоной ядерной безопасности, — сказал спикер.

Сергазин добавил, что половина территории зоны полигона — около 8,3 тысячи квадратных километров — относится к загрязненной зоне, где потенциально можно разместить пункт захоронения.

Ранее сообщалось, что на территории страны накоплено около 293 млн кубометров радиоактивных отходов, из которых 290 млн составляют низкоактивные отходы. Основной объем приходится на Семипалатинский испытательный полигон.