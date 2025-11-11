В Казахстане насчитали 290 млн кубов радиоактивных отходов

Как сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин, на территории страны накоплено около 293 млн кубометров радиоактивных отходов, из которых 290 млн составляют низкоактивные отходы.

Основной объем приходится на Семипалатинский испытательный полигон, где был убран загрязненный грунт.

— Остальные радиоактивные отходы — средние, высокоактивные — идут от предприятий: Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Ульбинский завод, СГХК, в Актау есть и Кошкар-ата, Химико-гидрометаллургический завод, — сообщил Гумар Сергазин.

По его словам, контроль за обращением с радиоактивными отходами осуществляется через систему лицензирования, охватывающую хранение и транспортировку. Надзор за этим ведет Комитет атомного надзора и контроля.

В рамках нового законопроекта планируется создание Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

— Сегодня мы видим, даже в мире практика очень слабая в части пунктов захоронения. В нескольких странах есть пункты захоронения, в том числе в рамках законопроекта тоже предусматривается создание пунктов захоронения. Они будут определяться постановлением Правительства. За строительство и обеспечение на них радиационной безопасности будет отвечать Национальный оператор, — отметил замглавы Агентства.

Вместе с тем, оператор будет вести мониторинг за всеми радиоактивными отходами и предоставлять отчетность.