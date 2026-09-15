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    Рысь попала в фотоловушку в Каркаралинском нацпарке

    На территории Каркаралинского государственного национального природного парка во время проведения научно-исследовательских и мониторинговых работ в объектив фотоловушки попала рысь, передает агентство Kazinform. 

    Рысь попала в фотоловушку в Каркаралинском нацпарке
    Кадр из видео

    Рысь — один из скрытных хищников, которого достаточно сложно встретить в естественной среде. Подобные кадры представляют ценность для изучения и мониторинга животного мира национального парка.

    С помощью фотоловушек специалисты парка наблюдают за распространением, местами обитания и перемещением диких животных, осуществляя постоянный мониторинг территории.

    Ранее горные козлы попали в объектив фотоловушки в «Алтын-Эмеле».

    Также редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле».

    Регионы Казахстана Национальные парки Карагандинская область Животные Фотоловушка
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор