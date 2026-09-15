Рысь попала в фотоловушку в Каркаралинском нацпарке

На территории Каркаралинского государственного национального природного парка во время проведения научно-исследовательских и мониторинговых работ в объектив фотоловушки попала рысь, передает агентство Kazinform.

Рысь — один из скрытных хищников, которого достаточно сложно встретить в естественной среде. Подобные кадры представляют ценность для изучения и мониторинга животного мира национального парка.

С помощью фотоловушек специалисты парка наблюдают за распространением, местами обитания и перемещением диких животных, осуществляя постоянный мониторинг территории.

Ранее горные козлы попали в объектив фотоловушки в «Алтын-Эмеле».

Также редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле».