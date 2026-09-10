Редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле»

Снежные барсы несколько раз попали в объективы фотоловушек, установленных на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель», передает агентство Kazinform.

Редких хищников зафиксировали во время научно-полевых исследований, проводимых на территории национального парка.

На кадрах видно, как снежные барсы передвигаются в естественной среде обитания, а также подходят к водопою и пьют воду.

Как отмечают специалисты, такие кадры представляют особую ценность для изучения ареала и поведения снежного барса, поскольку в природе этот хищник ведет крайне осторожный и скрытный образ жизни.

Снежный барс хорошо приспособлен к обитанию в высокогорных и скалистых районах. Широкие лапы позволяют ему передвигаться по снегу, а длинный и густой хвост помогает сохранять равновесие при движении по крутым склонам и во время прыжков.

Фотоловушки позволяют наблюдать за животными, не беспокоя их, и получать научные данные об их жизни в естественной среде.

На днях в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке попало семейство горных козлов, два беркута, а в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя.