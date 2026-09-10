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    Редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле»

    Снежные барсы несколько раз попали в объективы фотоловушек, установленных на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель», передает агентство Kazinform.

    снежный барс
    Кадр из видео

    Редких хищников зафиксировали во время научно-полевых исследований, проводимых на территории национального парка.

    На кадрах видно, как снежные барсы передвигаются в естественной среде обитания, а также подходят к водопою и пьют воду.

    Как отмечают специалисты, такие кадры представляют особую ценность для изучения ареала и поведения снежного барса, поскольку в природе этот хищник ведет крайне осторожный и скрытный образ жизни.

    Снежный барс хорошо приспособлен к обитанию в высокогорных и скалистых районах. Широкие лапы позволяют ему передвигаться по снегу, а длинный и густой хвост помогает сохранять равновесие при движении по крутым склонам и во время прыжков.

    Фотоловушки позволяют наблюдать за животными, не беспокоя их, и получать научные данные об их жизни в естественной среде.

    На днях в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке попало семейство горных козлов, два беркута, а в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя.

    Казахстан Национальные парки Снежный барс Животные Фотоловушка
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор