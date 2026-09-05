Фотоловушка зафиксировала бурого медведя в Маркакольском заповеднике
В Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя, передает Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Бурый медведь считается одним из крупнейших хищников региона. Он обитает в лесных массивах и в поисках пищи способен преодолевать значительные расстояния.
Рацион животного включает растения, ягоды, корни, насекомых, а также пищу животного происхождения.
Как правило, бурые медведи стараются избегать встреч с человеком. Наблюдать за их поведением в естественной среде чаще всего удается с помощью фотоловушек.
Ранее сообщалось о том, что лось попал в объектив фотоловушки в Каркаралинском нацпарке.