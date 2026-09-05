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    Фотоловушка зафиксировала бурого медведя в Маркакольском заповеднике

    В Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя, передает Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

    Фотоловушка зафиксировала бурого медведя в Маркакольском заповеднике
    Кадр из видео

    Бурый медведь считается одним из крупнейших хищников региона. Он обитает в лесных массивах и в поисках пищи способен преодолевать значительные расстояния.

    Рацион животного включает растения, ягоды, корни, насекомых, а также пищу животного происхождения.

    Как правило, бурые медведи стараются избегать встреч с человеком. Наблюдать за их поведением в естественной среде чаще всего удается с помощью фотоловушек.

    Ранее сообщалось о том, что лось попал в объектив фотоловушки в Каркаралинском нацпарке.

    Природа Национальные парки Животные
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор