Лось попал в объектив фотоловушки в Каркаралинском нацпарке

Одного из самых крупных обитателей леса запечатлела фотоловушка на территории Каркаралинского государственного национального природного парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В объектив камеры попал лось — один из наиболее узнаваемых представителей копытных.

Лося отличают длинные ноги, массивное тело, а у самцов — крупные широкие рога. Несмотря на внушительный вес, животное уверенно передвигается по лесной местности.

Лоси обитают в лесных массивах и вблизи водоемов. При этом они стараются держаться подальше от человека, поэтому кадры из их естественной среды обитания представляют особый интерес.

На этот раз «лесной гигант» Каркаралы оказался перед объективом камеры, установленной на территории национального парка.

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