KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Горные козлы попали в объектив фотоловушки в «Алтын-Эмеле»

    Фотоловушка в нацпарке «Алтын-Эмель» сняла группу горных козлов на крутых скалистых склонах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Горные козлы попали в объектив фотоловушки в «Алтын-Эмеле»
    Кадр из видео

    Их привычная среда — скалистые участки и горные склоны. Там, где человеку бывает сложно сделать даже несколько шагов, эти животные передвигаются удивительно уверенно. В этом им помогают сильные ноги и строение копыт, позволяющее хорошо держаться на неровной каменистой поверхности.

    — Высота и крутые склоны для них не препятствие, а часть естественной среды. Здесь горные козлы находят корм, а при опасности способны быстро уходить на труднодоступные скалистые участки, — сообщили в Минэкологии РК.

    На этот раз фотоловушка «Алтын-Эмеля» запечатлела один из таких моментов горной жизни.

    Ранее сообщалось, что редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле».

    Регионы Казахстана Национальные парки Минэкологии и природных ресурсов Животные Алматинская область Фотоловушка
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор