Горные козлы попали в объектив фотоловушки в «Алтын-Эмеле»

Фотоловушка в нацпарке «Алтын-Эмель» сняла группу горных козлов на крутых скалистых склонах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

Их привычная среда — скалистые участки и горные склоны. Там, где человеку бывает сложно сделать даже несколько шагов, эти животные передвигаются удивительно уверенно. В этом им помогают сильные ноги и строение копыт, позволяющее хорошо держаться на неровной каменистой поверхности.

— Высота и крутые склоны для них не препятствие, а часть естественной среды. Здесь горные козлы находят корм, а при опасности способны быстро уходить на труднодоступные скалистые участки, — сообщили в Минэкологии РК.

На этот раз фотоловушка «Алтын-Эмеля» запечатлела один из таких моментов горной жизни.

Ранее сообщалось, что редких снежных барсов сняли фотоловушки в «Алтын-Эмеле».