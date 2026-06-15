Рынок жилья остывает после пика: что происходит со спросом в Казахстане

После снижения активности на рынке жилья Казахстана в мае 2026 года корреспондент агентства Kazinform обратился к эксперту, чтобы выяснить, стоит ли ожидать дальнейшего падения спроса и цен или речь идет о временной коррекции.

В мае 2026 года зарегистрировано 30 420 сделок купли-продажи жилья — это на 13,5% меньше, чем месяцем ранее, когда показатель достиг 35 154. На фоне такой динамики возникает вопрос: это начало охлаждения рынка или обычная коррекция после всплеска активности.

Свою оценку ситуации корреспонденту дала советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко. По ее словам, майская динамика не носит кризисного характера и во многом объясняется эффектом высокой базы после особенно активного апреля.

— Снижение количества сделок в мае на 13,5% я бы не рассматривала как начало кризиса или резкое охлаждение рынка. Скорее, мы наблюдаем коррекцию после очень активного апреля, когда количество сделок выросло сразу на 23,4% по сравнению с мартом и достигло 35 154. Поэтому часть майского снижения носит технический характер и связана с высокой базой предыдущего месяца, — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что на рынке сохраняется высокая чувствительность к внешним факторам — ипотечным программам, уровню ставок и обсуждению возможных изменений в регулировании кредитования. В таких условиях часть покупателей предпочитает занять выжидательную позицию, формируя отложенный спрос.

Отдельное внимание эксперт уделила региональной динамике, отметив, что в Алматы снижение активности оказалось более выраженным, чем в среднем по стране. Это связано как с дефицитом качественного предложения в востребованных районах, так и с высокой стоимостью жилья.

По прогнозам Нины Лукьяненко, в ближайшие месяцы рынок сохранит умеренный темп. Летний сезон традиционно сопровождается снижением деловой активности, поэтому в июне–июле резкого роста сделок ожидать не стоит — ориентир может находиться в диапазоне 28–32 тысяч сделок в месяц.

При этом эксперт не видит предпосылок для снижения цен на жилье. Ограниченное предложение, особенно в качественном сегменте, и рост себестоимости строительства продолжают удерживать рынок от ценовой коррекции вниз. Вместе с тем продавцам переоцененных объектов все чаще приходится идти на уступки, чтобы закрыть сделки.

— В целом 2026 год остается рынком более взвешенных решений: покупатели стали осторожнее, срок принятия решения увеличился, но спрос на качественное жилье сохраняется, — резюмировала эксперт.

Стоит отметить, разница в стоимости жилья между Алматы и Астаной заметно сократилась. Что повлияло на это, объяснила корреспонденту эксперт в сфере недвижимости.