Казахстанцы уходят в онлайн: как меняются рынок электронной торговли и законы

Доля электронной торговли растет

По данным Бюро нацстатистики, доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2023 году составила 12,7%, что на 0,2 процентного пункта выше показателя предыдущего года. Из этого объема 79,7% пришлось на маркетплейсы.

— В целом рынок электронной коммерции развивается динамично, и по оперативным данным, собранным с торговых площадок, к концу 2024 года объем электронной коммерции составил около 3 трлн тенге, рост +33 процента (+0,8 трлн тенге), а доля электронной коммерции составила около 14%, — сообщает министерство.

Согласно данным Бюро нацстатистики, в 2024 году объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане с учетом маркетплейсов составил 3156,4 млрд тенге, из них оборот розничной торговли через платформу электронной коммерции (маркетплейсы) составил 2679,8 млрд тенге (84,9%), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный Интернет-ресурс — 476,5 млрд тенге (15,1%).

Наиболее популярные категории товаров на маркетплейсах в 2024 году:

телефоны и гаджеты — 27,4%,

бытовая техника — 13,3%,

одежда, обувь и спортивные товары — 10,3%,

компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары — 5,7%.

Наибольшую долю среди услуг, оказанных через маркетплейсы, заняли:

услуги по перевозке грузов — 29,5%,

услуги по перевозке пассажиров — 29,4%,

услуги по бронированию мест на транспорт — 25%.

Средний чек на розничные товары, приобретенные через маркетплейсы, составил 17 572 тенге, на услуги — 3 274 тенге.

Фото: freepik

Наибольшая доля по реализации через частные интернет-ресурсы приходилась на:

косметику и парфюмерию — 22,4%,

бытовую технику — 13,4%,

лекарства — 11,8%,

телефоны и гаджеты — 10,1%,

изделия (ювелирные и прочие) — 8,7%,

продовольственные товары — 8,3%.

В структуре оказанных услуг, реализованных через частные интернет-ресурсы, наибольшую долю составили:

бронирование билетов и парковочных мест — 30,5%,

пассажирские перевозки — 23,9%,

прочие услуги — 18,6%.

Средний чек реализации через частный нтернет-ресурс для розничных товаровсоставил 39 179 тенге, для оказанных услуг — 15 243 тенге.

Как часто казахстанцы жалуются на маркетплейсы?

В 2024 году, по данным Комитета по защите прав потребителей, около 23% всех обращений касались электронной торговли. Основные жалобы поступали на отсутствие информации о товарах и продавцах, несоответствие характеристикам, а также сложности с возвратом товаров и средств.

— Более 58% жалоб связаны с онлайн-торговлей с социальных сетях (Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram и другие). Они не имеют отношения к площадкам электронной торговли (маркетплейсам). В настоящее время Комитет по защите прав потребителей создал сети оперативного взаимодействия по этим вопросам (через электронную почту, чаты WhatsApp). Также Министерство в настоящее время проводит работу по нескольким направлениям в сфере электронной торговли, и одно из них — совершенствование законодательства, — сообщает Министерство торговли и интеграции.

Ранее сообщалось, что после принятия нового закона «О защите прав потребителей» будет создан институт омбудсмена по защите прав потребителей. Казахстанцы смогут обращаться в суд напрямую, минуя четыре этапа подачи жалоб.

Также совместно с Комитетом государственных доходов планируется внесение поправок в Налоговый кодекс в части налогообложения международных маркетплейсов. Предусматривается принятие мер в случае невыполнения налоговых обязательств иностранными компаниями — вплоть до введения ограничений на работу интернет-ресурсов.

— Министерство реализует концепцию развития единой экосистемы электронной коммерции в Казахстане. В настоящее время изучаются вопросы совершенствования законодательства в сфере электронной торговли в рамках Плана развития электронной торговли до 2027 года. Кроме того, охвачены вопросы развития логистической инфраструктуры и платежных систем, принятия финансовых мер государственной поддержки предпринимателей в электронной торговле, вопросы импорта и экспорта товаров электронной торговли, взаимодействие с международными платформами электронной онлайн-торговли для продвижения экспорта отечественных товаров и другие вопросы, — отмечается в сообщении ведомства.

Фото: freepik

Маркетплейсы обяжут оказывать услуги на казахском языке

В соответствии со статьей 25 Закона РК «О защите прав потребителей», рри реализации товара путем электронной торговли информация о наименовании товара (работы, услуги), стоимости и условия приобретения товара (работы, услуги), а также сведения об основных потребительских свойствах товара (работы, услуги), о пищевой, биологической и энергетической ценности продукта, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан, доводятся до потребителя на казахском и русском языках посредством информационно-коммуникационных технологий.

Сейчас, как сообщили представители маркетплейсов, ведется работа по полному переводу платформ на государственный язык. Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что компании, работающие в сфере электронной торговли, будут обязаны предоставлять услуги и информацию на казахском языке.

— Люди должны получать точную и достоверную информацию. В этой связи мы уделяем особое внимание вопросу исполнения конституционных принципов и требований закона. Это, в свою очередь, касается услуг маркетплейсов и других, — сказал министр.

Также ранее сообщалось, что Министерством финансов обеспечено поступление по НДС (12%) от иностранных маркетплейсов на сумму более 83 млрд тенге: в 2022 году — 10,4 млрд тенге, 2023 — 24,3 млрд тенге, 2024 — 35 млрд тенге, по состоянию на 1 марта 2025 года — 13,3 млрд тенге.