Маркетплейсы и продавцов в Казахстане обяжут предоставлять услуги на казахском языке. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время обсуждения законопроекта «О защите прав потребителей» депутат Ринат Заитов заявил, что в Казахстане есть проблема с предоставлением услуг на казахском языке, и предложил урегулировать этот вопрос законом.

В свою очередь, глава Минторговли отметил, что в стране нет никаких ограничений или дискриминации по языковому принципу.

— Депутат сказал о том, что когда потребитель обращается, он должен получить в полном объеме качественную услугу, и он в этом прав. У нас никаких ограничений или дискриминации по языковому принципу нет. Другой вопрос — в электронной торговле не все сервисы доступны на родном языке, и потребитель не может их использовать, почему он должен страдать? Он должен получать актуальную, достоверную информацию. В этой связи, мы еще раз подтвердили, что конституционный принцип и законодательные требования о языках должны соблюдаться. Это касается и маркетплейсов, и обслуживания на бытовом уровне, — прокомментировал Шаккалиев в кулуарах заседания.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.