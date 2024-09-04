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    13:16, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Маркетплейсы переведут на казахский язык — Минторговли

    Маркетплейс, онлайн-торговля
    Фото: freepik.com

    Маркетплейсы и продавцов в Казахстане обяжут предоставлять услуги на казахском языке. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во время обсуждения законопроекта «О защите прав потребителей» депутат Ринат Заитов заявил, что в Казахстане есть проблема с предоставлением услуг на казахском языке, и предложил урегулировать этот вопрос законом.

    В свою очередь, глава Минторговли отметил, что в стране нет никаких ограничений или дискриминации по языковому принципу.

    — Депутат сказал о том, что когда потребитель обращается, он должен получить в полном объеме качественную услугу, и он в этом прав. У нас никаких ограничений или дискриминации по языковому принципу нет. Другой вопрос — в электронной торговле не все сервисы доступны на родном языке, и потребитель не может их использовать, почему он должен страдать? Он должен получать актуальную, достоверную информацию. В этой связи, мы еще раз подтвердили, что конституционный принцип и законодательные требования о языках должны соблюдаться. Это касается и маркетплейсов, и обслуживания на бытовом уровне, — прокомментировал Шаккалиев в кулуарах заседания.

    Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.

    Теги:
    Закон и право Торговля Законопроекты Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Маркетплейсы Казахский язык Мажилис
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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