В Казахстане усилят защиту прав потребителей в онлайн-торговле
Депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, при разработке законопроекта изучен опыт стран СНГ, Германии, Польши, Турции и других стран, и в результате предлагаются следующие новеллы.
Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.
— Потребителю при сохранении досудебного порядка на втором этапе предоставляется право выбора способа защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора (медиатор/арбитраж) или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности. Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров, — сказал министр.
Во-вторых, базовые принципы Закона о ЗПП будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах.
— Для других отраслевых законов наш Закон станет горизонтальным, а уполномоченный орган сможет сполна реализовать свою функцию по межотраслевой координации деятельности госорганов по вопросам защиты прав потребителей, — отметил Шаккалиев.
В-третьих, по его словам, разделены понятия определенного и неопределенного круга потребителей. По аналогии с рядом стран ЕАЭС Омбудсмен и общественные объединения по ЗПП получат право предъявлять в суды иски в отношении неопределенного круга потребителей.
— В-четвертых, вводится гражданско-правовая ответственность предпринимателя в виде штрафа, взыскиваемого судом в гражданском процессе в пользу потребителя, чьи нарушенные права не были восстановлены на досудебном этапе его обращения к предпринимателю. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование предпринимателей на досудебное разрешение гражданского спора с потребителями. Аналогичная практика зарубежных стран привела к существенному снижению обращений в суды, — сказал глава Минторговли.
В-пятых, предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле.
Также, по словам министра, законопроектом устранены правовые пробелы, на которые обращало внимание потребительское сообщество. В частности:
- условия договора, нарушающие и (или) ущемляющие права потребителя, которые влекут их недействительность, станут императивными;
- нормы Закона касательно безопасности и качества товаров приведены в соответствие с законодательством РК в области технического регулирования;
- исключение пресекательной нормы о добровольной регистрации в ИС e-tutynushy субъектов предпринимательства позволит интегрировать ее с другими государственными ИС, и субъекты предпринимательства смогут видеть обращения к ним потребителей;
- исключены из числа невозвратных товаров медицинские изделия, абонентские устройства сотовой связи;
- исключена 100% невозвратность по договорам о приобретении авиабилетов и туристском обслуживании;
- общественным объединениям потребителей предоставлена возможность делать контрольный закуп товаров и услуг;
- уточнены условия возврата потребителем товара в случае, если он приобрел его в кредит, и взаимоотношения субъектов предпринимательства с потребителями с инвалидностью.