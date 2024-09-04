В Казахстане усилят защиту прав потребителей в онлайн-торговле

Депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, при разработке законопроекта изучен опыт стран СНГ, Германии, Польши, Турции и других стран, и в результате предлагаются следующие новеллы.

Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.

— Потребителю при сохранении досудебного порядка на втором этапе предоставляется право выбора способа защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора (медиатор/арбитраж) или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности. Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров, — сказал министр.

Во-вторых, базовые принципы Закона о ЗПП будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах.

— Для других отраслевых законов наш Закон станет горизонтальным, а уполномоченный орган сможет сполна реализовать свою функцию по межотраслевой координации деятельности госорганов по вопросам защиты прав потребителей, — отметил Шаккалиев.

В-третьих, по его словам, разделены понятия определенного и неопределенного круга потребителей. По аналогии с рядом стран ЕАЭС Омбудсмен и общественные объединения по ЗПП получат право предъявлять в суды иски в отношении неопределенного круга потребителей.

— В-четвертых, вводится гражданско-правовая ответственность предпринимателя в виде штрафа, взыскиваемого судом в гражданском процессе в пользу потребителя, чьи нарушенные права не были восстановлены на досудебном этапе его обращения к предпринимателю. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование предпринимателей на досудебное разрешение гражданского спора с потребителями. Аналогичная практика зарубежных стран привела к существенному снижению обращений в суды, — сказал глава Минторговли.

В-пятых, предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле.

Также, по словам министра, законопроектом устранены правовые пробелы, на которые обращало внимание потребительское сообщество. В частности: