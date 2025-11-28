Рынки без контейнеров: как в Астане идет работа по модернизации

В столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства рассказали, что уже выполнено на каждом рынке:

— Рынок «Шанхай» — утверждены эскизный и рабочий проекты, начаты строительно-монтажные работы. Территория полностью освобождена от контейнеров, ведется строительство дополнительного этажа.

— Центральный рынок — полностью завершен первый этап модернизации. По второму этапу разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы.

— Рынки «Шарын» и «Алаш» — завершено строительство складских помещений общей площадью 5 тыс. кв. м. Утверждены эскизные и рабочие проекты, подготовлены земельные участки под торговые дома, завершается установка фундаментов.

— Рынок «Алтай» — территория очищена от стационарных контейнеров, получено заключение экспертизы. Ведутся согласовательные процедуры перед началом строительных работ.

— Рынок «Сарыарка» — разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Входная часть заасфальтирована, идет подготовка к благоустройству внутренней территории.

— Рынок «Ұлжан» — получены архитектурно-планировочные задания и технические условия, есть положительное заключение экспертизы. Сейчас проводится подготовка к строительно-монтажным работам, деятельность рынка временно приостановлена.

В ведомстве добавили, что в 2025 году в рамках инвестиционных проектов введены в эксплуатацию торговые центры «Ncity» и «Даму мол».

Кроме того, в 2026 году за счет частных инвестиций планируется открыть многофункциональный фермерский рынок общей площадью около 16 тыс. кв. м.

Ранее мы писали о том, что 70% рынков Казахстана к 2029 году станут современными. Также сообщалось, что часть рынков в Казахстане могут закрыть, если они не будут модернизированы к 2026 году.