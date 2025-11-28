РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:49, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рынки без контейнеров: как в Астане идет работа по модернизации

    В Астане продолжается масштабная модернизация городских рынков в рамках утвержденной Дорожной карты. Работы ведутся на семи торговых объектах — «Ұлжан», «Алтай», «Шанхай», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что изменилось на рынках Астаны в рамках модернизации
    Фото: 2GIS

    В столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства рассказали, что уже выполнено на каждом рынке:

    — Рынок «Шанхай» — утверждены эскизный и рабочий проекты, начаты строительно-монтажные работы. Территория полностью освобождена от контейнеров, ведется строительство дополнительного этажа.

    — Центральный рынок — полностью завершен первый этап модернизации. По второму этапу разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы.

    — Рынки «Шарын» и «Алаш» — завершено строительство складских помещений общей площадью 5 тыс. кв. м. Утверждены эскизные и рабочие проекты, подготовлены земельные участки под торговые дома, завершается установка фундаментов.

    — Рынок «Алтай» — территория очищена от стационарных контейнеров, получено заключение экспертизы. Ведутся согласовательные процедуры перед началом строительных работ.

    — Рынок «Сарыарка» — разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Входная часть заасфальтирована, идет подготовка к благоустройству внутренней территории.

    — Рынок «Ұлжан» — получены архитектурно-планировочные задания и технические условия, есть положительное заключение экспертизы. Сейчас проводится подготовка к строительно-монтажным работам, деятельность рынка временно приостановлена.

    В ведомстве добавили, что в 2025 году в рамках инвестиционных проектов введены в эксплуатацию торговые центры «Ncity» и «Даму мол».

    Кроме того, в 2026 году за счет частных инвестиций планируется открыть многофункциональный фермерский рынок общей площадью около 16 тыс. кв. м.

    Ранее мы писали о том, что 70% рынков Казахстана к 2029 году станут современными. Также сообщалось, что часть рынков в Казахстане могут закрыть, если они не будут модернизированы к 2026 году.

    Теги:
    Торговля Рынок Астана Модернизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают