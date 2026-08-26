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    Ринат Кудайбергенов возглавил департамент госимущества Кызылординской области

    Коллективу департамента государственного имущества и приватизации Кызылординской области был представлен новый руководитель. Им назначен Ринат Кудайбергенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    Ринат Кудайбергенов возглавил департамент госимущества Кызылординской области
    Фото: Министерство финансов РК

    Ринат Кудайбергенов окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальностям «Международные экономические отношения», «Экономика» и «Право». Общий трудовой стаж составляет 23 года, из которых больше 20 лет он проработал на государственной службе.

    Продолжительное время работал в системе государственного управления, с 2023 года занимал должность руководителя Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.

    Ранее был назначен военный прокурор Кызылординского гарнизона Главной военной прокуратуры.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Кызылординская область Министерство финансов РК Назначения Имущество
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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