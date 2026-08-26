Ринат Кудайбергенов возглавил департамент госимущества Кызылординской области

Коллективу департамента государственного имущества и приватизации Кызылординской области был представлен новый руководитель. Им назначен Ринат Кудайбергенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

Ринат Кудайбергенов окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальностям «Международные экономические отношения», «Экономика» и «Право». Общий трудовой стаж составляет 23 года, из которых больше 20 лет он проработал на государственной службе.

Продолжительное время работал в системе государственного управления, с 2023 года занимал должность руководителя Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.

Ранее был назначен военный прокурор Кызылординского гарнизона Главной военной прокуратуры.