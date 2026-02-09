РУ
    15:09, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Рыбные мальки оказались под угрозой в канале Атырау

    В канале Сарыозек, расположенном в районе села Алмалы города Атырау, сложилась ситуация, угрожающая жизни рыбных мальков: существует риск их удушья. Об этом сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Комитет рыбного хозяйства

    Основная часть скопившихся мальков относится к рыбе вида карась. Площадь участка, где сосредоточены мальки, составляет около 100 квадратных метров, при этом глубина канала достигает одного метра.

    Фото: Комитет рыбного хозяйства

    — Канал Сарыозек берет начало на территории Махамбетского района и расположен примерно в 40 километрах от реки Жайык. Поскольку ответственность за данный водный объект возложена на государственное учреждение «Табигат», информация была оперативно направлена в адрес этого учреждения, а также в местные исполнительные органы. В настоящее время специалисты отдела доставляют необходимое оборудование для спасения мальков и организуют соответствующие спасательные мероприятия, — сообщили в инспекции.

    Ранее мы сообщали о причинах массовой гибели рыбы в реке Бадам в городе Шымкент.

