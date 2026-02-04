Раствор серной кислоты мог стать причиной массовой гибели рыбы в реке Бадам в Шымкенте

В реке Бадам в черте Шымкента зафиксирована массовая гибель рыбы. Поводом для проверки специалистами департамента экологии стали видеозаписи, которые очевидцы направили в ведомство.

На кадрах видно, как из большой трубы над рекой поток жидкости сначала выливается на почву, а затем попадает в воду. Ниже по течению река приобретает мутный серо-зеленый оттенок. Вскоре после этого горожане начали публиковать видео с погибшей рыбой и требовать найти источник загрязнения.

После появления публикаций на место выехали специалисты департамента экологии, которые официально прокомментировали ситуацию Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, сигнал о возможном сбросе поступил оперативно. Была сформирована выездная группа, которой из-за затяжных дождей и труднодоступной местности часть пути пришлось преодолеть пешком.

— Мы получили видео о возможном сбросе в реку Бадам и сразу выехали на место. Машины пришлось оставить, дальше шли вдоль русла. Отобрали пробы воды выше предполагаемого сброса, в самой точке утечки и ниже по течению, — рассказала главный специалист городского департамента экологии Акмарал Нысанбекова.

По словам специалистов, уже на месте стало понятно, что ситуация отличается от типичных случаев загрязнения.

— Как правило, сброс носит кратковременный характер, и к моменту нашего приезда вода успевает очиститься за счет течения. В этот раз, по нашим оценкам, сброс продолжался около двух часов, объем загрязняющей жидкости был значительно больше. Именно это и привело к гибели рыбы, — пояснили специалисты.

В ходе проверки установлено, что аварийный сброс произошел через городской коллектор, принадлежащий Водоканалу. В него предприятия индустриальной зоны, вероятно, сливают производственные отходы. При этом сброс подобных веществ в городской коллектор запрещен, они подлежат отдельной утилизации специализированными организациями.

По предварительной версии, агрессивные химические соединения в высокой концентрации разъели металлическую трубу. В результате в ней образовались отверстия, через которые токсичная жидкость попала в реку.

Экологи считают, что речь идет об аварийном выбросе химически активного раствора.

— Мы зафиксировали резкое превышение по сульфатам — до пяти–шести тысяч миллиграммов. Чистую серную кислоту в канализацию, как правило, не сливают, однако такие показатели указывают на раствор серной кислоты, разбавленный водой. Сброс подобных веществ в городской коллектор категорически запрещен, — сообщили в департаменте.

По словам специалистов, высокая кислотность могла привести не только к разрушению трубы, но и к массовой гибели рыбы.

Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных анализов проб воды.

Тем не менее уже сейчас экологи считают, что раствор серной кислоты является наиболее вероятной причиной гибели маринки в реке Бадам.

В департаменте экологии подчеркнули, что по итогам проверки будут приняты процессуальные решения, виновные понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее жители Шымкента неоднократно жаловались на резкий химический запах в воздухе.

Горожане сообщали об едком, кислом запахе, вызывающем першение в горле, головные боли и ощущение удушья. По их словам, проблема сохраняется, несмотря на штрафы, наложенные на предприятия в индустриальных зонах.