Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о публикации результатов клинических исследований QazVac в журнале The Lancet, передает МИА «Казинформ».

«Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной вакцины «QazVac». Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Как сообщили в НИИ проблем биологической безопасности, статья казахстанских ученых «Safety and immunogenicity of a QazCovid-in® inactivated whole-virion vaccine against COVID-19 in healthy adults: A single-centre, randomised, single-blind, placebo-controlled phase 1 and an open-label phase 2 clinical trials with a 6 months follow-up in Kazakhstan» опубликована в EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Журнал публикует результаты оригинальных исследований в области медицины и здравоохранения, а также последние достижения по разработке и исследованию вакцин против COVID-19.

The Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине. Был основан в 1823 году, имеет несколько специализированных журналов.

«В рамках научно-технической программы «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19» в НИИ проблем биологической безопасности КН МОН РК разработана вакцина QazVac против COVID-19. Учеными института по положительным результатам доклинических испытаний, согласно протоколам Министерства здравоохранения РК и Всемирной организации здравоохранения проведены I и II фазы клинических исследований по изучению безопасности, иммуногенности и др. параметры. Результаты проведенных испытаний показывали, безопасность вакцины для людей и формирование высокого иммунитета. (…) Министерство образования и науки РК со своими подведомственными организациями вносит посильный вклад в борьбу с новой инфекцией 21 века, а также прилагает силы для стабилизации эпидемиологической ситуации и развивает науку Казахстана», - отметили в НИИ проблем биологической безопасности.

Ранее в Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in).

По данным ведомства, в марте 2020 года в Казахстане был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяли патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав РК дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не было, в крови появились необходимые защитные антитела.

В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.