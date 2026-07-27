Что будет с рынком недвижимости Казахстана после снижения ставки
24 июля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 16,75%, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметили в регуляторе, годовая инфляция в стране снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее.
Как это решение может повлиять на рынок недвижимости, ипотеку и инвестиции, корреспонденту рассказал эксперт по недвижимости Виталий Шалаев.
По словам эксперта, при базовой ставке 17-18% деньги оставались дорогими: депозиты обеспечивали высокую доходность, облигации были привлекательными, а стоимость кредитов для бизнеса оставалась высокой. В результате многие инвесторы предпочитали хранить средства на депозитах и в консервативных финансовых инструментах, тогда как спрос на недвижимость оставался сдержанным.
— Снижение ставки до 16,75% пока не меняет ситуацию кардинально. Но это первый сигнал того, что стоимость денег в экономике начинает постепенно снижаться, — отметил Шалаев.
По его мнению, для бизнеса решение Нацбанка является позитивным сигналом. Если цикл снижения базовой ставки продолжится, кредиты будут постепенно дешеветь, банки активнее начнут кредитовать экономику, а инвестиционная активность — восстанавливаться.
При этом эксперт подчеркивает, что нынешний уровень базовой ставки все еще остается высоким, поэтому говорить о доступных кредитах пока преждевременно.
Говоря о рынке недвижимости, Виталий Шалаев считает, что в ближайшие полгода существенных изменений ожидать не стоит. Ипотечные кредиты останутся дорогими, поэтому резкого роста спроса и цен на жилье пока не прогнозируется. Вместе с тем ликвидность рынка может немного улучшиться.
По словам эксперта, если в течение следующих 6-12 месяцев Национальный банк продолжит снижать ставку, ипотека станет доступнее, число покупателей начнет постепенно расти, а рынок первичной недвижимости сможет выйти из периода стагнации. Именно тогда интерес инвесторов к жилью может заметно усилиться.
Шалаев также отметил, что ранее при ставке 17-18% рекомендовал инвесторам размещать средства на депозитах и в других финансовых инструментах с высокой доходностью. Однако теперь ситуация постепенно меняется.
— Если цикл снижения продолжится, инвесторы начнут искать более доходные активы. Это могут быть качественные объекты недвижимости, фонды прямых инвестиций или другие реальные активы, способные обеспечить доходность выше, чем депозиты, — пояснил он.
В то же время эксперт не считает, что нынешнее снижение базовой ставки автоматически приведет к новому строительному или инвестиционному буму.
По его словам, рынок по-прежнему сдерживают высокая стоимость кредитов, снижение покупательной способности населения, значительный объем предложения и сохраняющаяся инфляция. Кроме того, многим семьям требуется время, чтобы накопить средства даже на первоначальный взнос.
— Сегодня меняется не сам рынок недвижимости, а логика принятия инвестиционных решений. Если снижение ставок продолжится и экономика сохранит стабильность, то в 2026–2027 годах капитал постепенно начнет переходить из депозитов и облигаций в более доходные активы. Именно тогда можно ожидать восстановления интереса к недвижимости и роста привлекательности альтернативных инвестиций, — заключил Виталий Шалаев.
Ранее сообщалось о том, подорожает ли жилье в Казахстане после повышения порогов достаточности.