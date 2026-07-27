Что будет с рынком недвижимости Казахстана после снижения ставки

24 июля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 16,75%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в регуляторе, годовая инфляция в стране снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее.

Как это решение может повлиять на рынок недвижимости, ипотеку и инвестиции, корреспонденту рассказал эксперт по недвижимости Виталий Шалаев.

По словам эксперта, при базовой ставке 17-18% деньги оставались дорогими: депозиты обеспечивали высокую доходность, облигации были привлекательными, а стоимость кредитов для бизнеса оставалась высокой. В результате многие инвесторы предпочитали хранить средства на депозитах и в консервативных финансовых инструментах, тогда как спрос на недвижимость оставался сдержанным.

— Снижение ставки до 16,75% пока не меняет ситуацию кардинально. Но это первый сигнал того, что стоимость денег в экономике начинает постепенно снижаться, — отметил Шалаев.

Фото из личного архива В.Шалаева

По его мнению, для бизнеса решение Нацбанка является позитивным сигналом. Если цикл снижения базовой ставки продолжится, кредиты будут постепенно дешеветь, банки активнее начнут кредитовать экономику, а инвестиционная активность — восстанавливаться.

При этом эксперт подчеркивает, что нынешний уровень базовой ставки все еще остается высоким, поэтому говорить о доступных кредитах пока преждевременно.

Говоря о рынке недвижимости, Виталий Шалаев считает, что в ближайшие полгода существенных изменений ожидать не стоит. Ипотечные кредиты останутся дорогими, поэтому резкого роста спроса и цен на жилье пока не прогнозируется. Вместе с тем ликвидность рынка может немного улучшиться.

По словам эксперта, если в течение следующих 6-12 месяцев Национальный банк продолжит снижать ставку, ипотека станет доступнее, число покупателей начнет постепенно расти, а рынок первичной недвижимости сможет выйти из периода стагнации. Именно тогда интерес инвесторов к жилью может заметно усилиться.

Шалаев также отметил, что ранее при ставке 17-18% рекомендовал инвесторам размещать средства на депозитах и в других финансовых инструментах с высокой доходностью. Однако теперь ситуация постепенно меняется.

— Если цикл снижения продолжится, инвесторы начнут искать более доходные активы. Это могут быть качественные объекты недвижимости, фонды прямых инвестиций или другие реальные активы, способные обеспечить доходность выше, чем депозиты, — пояснил он.

В то же время эксперт не считает, что нынешнее снижение базовой ставки автоматически приведет к новому строительному или инвестиционному буму.

По его словам, рынок по-прежнему сдерживают высокая стоимость кредитов, снижение покупательной способности населения, значительный объем предложения и сохраняющаяся инфляция. Кроме того, многим семьям требуется время, чтобы накопить средства даже на первоначальный взнос.

— Сегодня меняется не сам рынок недвижимости, а логика принятия инвестиционных решений. Если снижение ставок продолжится и экономика сохранит стабильность, то в 2026–2027 годах капитал постепенно начнет переходить из депозитов и облигаций в более доходные активы. Именно тогда можно ожидать восстановления интереса к недвижимости и роста привлекательности альтернативных инвестиций, — заключил Виталий Шалаев.

Ранее сообщалось о том, подорожает ли жилье в Казахстане после повышения порогов достаточности.