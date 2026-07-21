Подорожает ли жилье в Казахстане после повышения порогов достаточности

Повышение порогов достаточности пенсионных накоплений не сказалось на стоимости жилья, заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что цены на коммерческое жилье в Казахстане государством не регулируются. По его словам, средняя стоимость одного квадратного метра коммерческого жилья по стране составляет около 617 тысяч тенге.

— Что касается цен на социальное жилье, здесь позиция государства четкая — мы контролируем цены, они повышаться не будут, — сказал Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

Говоря о коммерческом жилье, министр пояснил, что стоимость недвижимости формируется под влиянием спроса и предложения без государственного вмешательства.

— Я не буду давать прогнозы по повышению или снижению цен, но предпосылок к этому нет. Если в первые месяцы видели снижение активности на рынке жилья, то летний период всегда знаменуется тем, что спрос на жилье увеличивается, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, сказалось ли повышение порогов на ценообразование на рынке жилья, министр ответил отрицательно.

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