Резкий рост численности грызунов наблюдается в Атырауской области

Комиссия создана под председательством акима области. В ее состав также вошли представители Атырауской городской противочумной станции и областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По решению комиссии, специалисты департамента начали дератизацию в сельских округах, с целью предотвращения роста численности грызунов в населенных пунктах раздают ядохимикаты.

— Специалисты противочумной станции ежедневно берут пробы от грызунов и исследуют их. До настоящего времни никаких проблем распространения инфекционных болезней не выявлено, — сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Гасырбек Толегенов в интервью программе «Бүгін LIVE».

Гасырбек Толегенов рассказал, какие меры принимают специалисты для предотвращения размножения грызунов.

— На территории города Атырау мы сейчас ведем работу в двух направлениях. Первое — предоставление отравленного зерна по каждому адресу в населенных пунктах. Отравленную приманку доставляют специалисты, они разъясняют, как ею ее использовать. Для предотвращения перехода грызунов в степную зону мы распахиваем землю специальной техникой, на вспаханные участки вносим препараты против грызунов, — сказал пресс-секретарь.

Причиной резкого увеличения численности грызунов может быть прошлогодний паводок.

— Появление грызунов, в первую очередь, связано с теплой погодой. Сейчас в Атырауской области ртутный столбик показывает плюс 9 градусов. Кроме того, мы думаем, что причиной стал паводок 2024 года, — говорит Толегенов.

Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области жалуются на нашествие крыс.