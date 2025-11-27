РУ
    12:52, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Резкий рост численности грызунов наблюдается в Атырауской области

    В Атырауской области создана специальная комиссия по борьбе с вредителями. Как сообщают специалисты, на некоторых территориях в области возросла численность мышевидных грызунов, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    грызуны
    Фото: pixabay

    Комиссия создана под председательством акима области. В ее состав также вошли представители Атырауской городской противочумной станции и областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

    По решению комиссии, специалисты департамента начали дератизацию в сельских округах, с целью предотвращения роста численности грызунов в населенных пунктах раздают ядохимикаты. 

    — Специалисты противочумной станции ежедневно берут пробы от грызунов и исследуют их. До настоящего времни никаких проблем распространения инфекционных болезней не выявлено, — сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Гасырбек Толегенов в интервью программе «Бүгін LIVE».

    Гасырбек Толегенов рассказал, какие меры принимают специалисты для предотвращения размножения грызунов. 

    — На территории города Атырау мы сейчас ведем работу в двух направлениях. Первое — предоставление отравленного зерна по каждому адресу в населенных пунктах. Отравленную приманку доставляют специалисты, они разъясняют, как ею ее использовать. Для предотвращения перехода грызунов в степную зону мы распахиваем землю специальной техникой, на вспаханные участки вносим препараты против грызунов, — сказал пресс-секретарь. 

    Причиной резкого увеличения численности грызунов может быть прошлогодний паводок. 

    — Появление грызунов, в первую очередь, связано с теплой погодой. Сейчас в Атырауской области ртутный столбик показывает плюс 9 градусов. Кроме того, мы думаем, что причиной стал паводок 2024 года, — говорит Толегенов. 

    Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области жалуются на нашествие крыс.

