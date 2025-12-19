РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Режим работы некоторых продуктовых ярмарок продлили в Алматы

    Нововведения в графике работы ярмарок выходного дня ввели в двух районах Алматы, передает Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В акимате мегаполиса сообщили, что до конца декабря 2025 года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать не два, а три дня: по пятницам, субботам и воскресеньям.

    — Переход на трехдневный режим позволит жителям и гостям города в удобное время приобрести свыше 1 000 наименований продукции, включая овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также социально значимые продовольственные товары по доступным ценам, что актуально в преддверии праздничных дней. В остальных районах города ярмарки продолжат работу в привычном двухдневном формате по выходным, — пояснили в акимате Алматы. 

    Также горожанам и гостям мегаполиса напомнили адреса ярмарок в Алматы.

    • Ауэзовский район — ул. Утеген батыра (ниже проспекта Абая);
    • Бостандыкский район — мкр. «Казахфильм» (выше проспекта аль-Фараби);
    • Алмалинский район — ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя);
    • Алмалинский район — пересечение улиц Жамбыла и Ауэзова;
    • Медеуский район — бульвар Мендикулова — ул. Бектурова;
    • Жетысуский район — мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2.

    По статистике, еженедельно ярмарки выходного дня посещают почти 50 тысяч человек, где свою продукцию представляют 328 фермеров и сельхозпроизводителей. С начала года через ярмарки всего было реализовано более 8,8 тыс. тонн продовольственных товаров.

    Ранее стало известно, что новый способ оплаты за проезд вскоре будет доступен пассажирам общественного транспорта Алматы.

    Торговля Сельхозпродукция Продукты Алматы
