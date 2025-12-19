Режим работы некоторых продуктовых ярмарок продлили в Алматы

В акимате мегаполиса сообщили, что до конца декабря 2025 года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать не два, а три дня: по пятницам, субботам и воскресеньям.

— Переход на трехдневный режим позволит жителям и гостям города в удобное время приобрести свыше 1 000 наименований продукции, включая овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также социально значимые продовольственные товары по доступным ценам, что актуально в преддверии праздничных дней. В остальных районах города ярмарки продолжат работу в привычном двухдневном формате по выходным, — пояснили в акимате Алматы.

Также горожанам и гостям мегаполиса напомнили адреса ярмарок в Алматы.

Ауэзовский район — ул. Утеген батыра (ниже проспекта Абая);

Бостандыкский район — мкр. «Казахфильм» (выше проспекта аль-Фараби);

Алмалинский район — ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя);

Алмалинский район — пересечение улиц Жамбыла и Ауэзова;

Медеуский район — бульвар Мендикулова — ул. Бектурова;

Жетысуский район — мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2.

По статистике, еженедельно ярмарки выходного дня посещают почти 50 тысяч человек, где свою продукцию представляют 328 фермеров и сельхозпроизводителей. С начала года через ярмарки всего было реализовано более 8,8 тыс. тонн продовольственных товаров.

Ранее стало известно, что новый способ оплаты за проезд вскоре будет доступен пассажирам общественного транспорта Алматы.