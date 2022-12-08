Режим ЧС отменили в Экибастузе

8 Декабря 2022, 18:06

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Введенный 28 ноября в Экибастузе режим ЧС отменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«8 декабря 2022 года акимом города Экибастуз принято решение об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба. Для ликвидации ЧС привлекались не только административный ресурс местного исполнительного органа, но и граждане, субъекты предпринимательства, организации, волонтеры. Во всех многоквартирных жилых домах подано теплоснабжение», - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В ведомстве добавили, что будут продолжены регулировочные работы по восстановлению гидравлического режима в многоквартирных и частных жилых домах. В 7 корпусах домов по ул. Сатпаева, 8 и Машһур Жусупа, 52 ведутся работы по восстановлению воды и канализации.

Продолжаются работы по восстановлению систем теплоснабжения частного сектора. Неподключенных к центральному теплоснабжению остаются еще 40 частных домов. Усилиями 8 бригад проводятся работы по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах города. Балансировка и регулировка температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях продолжаются.

«По вопросам теплоснабжения жители могут обратиться в аварийную службу ТОО «Экибастузтеплоэнерго» в круглосуточном режиме. Работу школ и детских садов в штатном режиме планируется возобновить после установления необходимого температурного режима в помещениях. Продолжается прием заявлений от граждан, получивших ущерб от ЧС. После регистрации заявлений проводится комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения. Возмещение ущерба граждан, пострадавших в зоне ЧС, будет производиться за счет ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Дома, оставшиеся без тепла, освобождаются от оплаты за услуги теплоснабжения за ноябрь и декабрь, в остальных случаях – будет производиться перерасчет. Вопросы по перерасчету за услуги потребленной электроэнергии во время режима ЧС рассматриваются. По итогам принятия решения информация будет доведена дополнительно», - сообщили в акимате.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе. Детей из центра поддержки эвакуировали в Павлодар.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго». 6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла. 7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

Фото: facebook.com/pavlodarenergo