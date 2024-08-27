Режим ЧС могут объявить в одном районе Алматинской области

Акимат района вынес соответствующее постановление на публичные обсуждения.

— В связи с прорывом канализационных и водопроводных труб из-за подъема грунтовых вод под зданием 1, расположенным по улице З Батталханова Илийский район, сельского округа Отеген батыр, села Отеген батыр, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, — говорится в документе на сайте «Открытые НПА».