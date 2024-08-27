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    15:55, 27 Август 2024 | GMT +6

    Режим ЧС могут объявить в одном районе Алматинской области

    канализационный люк кәріз жүйесі
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    В Илийском районе Алматинской области планируют ввести режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимат района вынес соответствующее постановление на публичные обсуждения.

    — В связи с прорывом канализационных и водопроводных труб из-за подъема грунтовых вод под зданием 1, расположенным по улице З Батталханова Илийский район, сельского округа Отеген батыр, села Отеген батыр, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, — говорится в документе на сайте «Открытые НПА». 

    Ранее на территории Талгарского района Алматинской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Канализация Режим ЧС Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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