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    10:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    Режим ЧП из-за лесных пожаров объявили в канадской провинции

    В Канаде из-за бушующих лесных пожаров срочно эвакуировали более 17 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    пожар в Канаде
    Фото: Government of Canada

    В канадской провинции Манитоба из-за масштабных лесных пожаров объявлен режим чрезвычайного положения. Температура воздуха достигает 37 градусов, почва пересохла — прерии вспыхивают одна за другой. По словам премьер-министра провинции Ваба Кинью, это «крупнейшая эвакуация, которую Манитоба переживала за всю свою историю».

    Особенно сильно пострадал шахтерский городок Флин-Флон — его жителей срочно просят покинуть дома. Людей вывозят на военных самолетах, поскольку единственная дорога из зоны бедствия перегружена, а на заправках закончилось топливо. Всего эвакуировано уже более 17 тысяч человек.

    Стихия оказалась настолько мощной, что добраться до очага пожара почти невозможно. За несколько дней в Манитобе выгорело около 200 тысяч гектаров леса — это в три раза больше, чем средний показатель за последние пять лет.

    — Впервые мы видим пожары одновременно во всех местах, а не только в одной зоне, — предупредил премьер Кинью.

    По его словам, это прямое следствие климатических изменений, к которым стране придётся срочно адаптироваться.

    Ранее мы писали, что в Канаде тушат лесные пожары, вызванные аномальной жарой, в провинциях Мантиоба и Онтарио. По информации местных властей, уже погибли два человека.

    Теги:
    Пожар Канада Пожарные Лесные пожары Мировые новости ЧП
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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