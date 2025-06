Режим ЧП из-за лесных пожаров объявили в канадской провинции

В канадской провинции Манитоба из-за масштабных лесных пожаров объявлен режим чрезвычайного положения. Температура воздуха достигает 37 градусов, почва пересохла — прерии вспыхивают одна за другой. По словам премьер-министра провинции Ваба Кинью, это «крупнейшая эвакуация, которую Манитоба переживала за всю свою историю».

Особенно сильно пострадал шахтерский городок Флин-Флон — его жителей срочно просят покинуть дома. Людей вывозят на военных самолетах, поскольку единственная дорога из зоны бедствия перегружена, а на заправках закончилось топливо. Всего эвакуировано уже более 17 тысяч человек.

Стихия оказалась настолько мощной, что добраться до очага пожара почти невозможно. За несколько дней в Манитобе выгорело около 200 тысяч гектаров леса — это в три раза больше, чем средний показатель за последние пять лет.

По его словам, это прямое следствие климатических изменений, к которым стране придётся срочно адаптироваться.

🚨🚨🚨#BREAKING #Canada 🇨🇦

Huge Fires 🔥 raging in western Canadian 🇨🇦province of Manitoba, where authorities declared a state of emergency and 17,000 people evacuated after forest fires pic.twitter.com/Jvq67AkLJ7