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    03:36, 17 Май 2025 | GMT +5

    Аномальная жара вызвала лесные пожары в Канаде: есть погибшие

    Лесные пожары охватили провинции Мантиоба и Онтарио, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    Аномальная жара вызвала лесные пожары в Канаде: есть погибшие
    Фото: кадр из видео

    В Канаде тушат лесные пожары, вызванные аномальной жарой, в провинциях Мантиоба и Онтарио. 

    По информации местных властей, уже погибли два человека. Предполагается, что они оказались в огненной ловушке и не смогли выжить. Только в минувшие сутки в регионе насчитывалось 80 очагов возгорания. Из них почти треть — крупные. Площадь пожара охватывает 100 тысяч гектаров. Огонь тушат с земли и воздуха. Сообщается, что частично эвакуировано население.

    Напомним, в апреле 2025 года лесные пожары бушевали в Израиле.

    Теги:
    Канада Лесные пожары Мировые новости Жара
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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