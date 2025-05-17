Аномальная жара вызвала лесные пожары в Канаде: есть погибшие

В Канаде тушат лесные пожары, вызванные аномальной жарой, в провинциях Мантиоба и Онтарио.

По информации местных властей, уже погибли два человека. Предполагается, что они оказались в огненной ловушке и не смогли выжить. Только в минувшие сутки в регионе насчитывалось 80 очагов возгорания. Из них почти треть — крупные. Площадь пожара охватывает 100 тысяч гектаров. Огонь тушат с земли и воздуха. Сообщается, что частично эвакуировано население.

Напомним, в апреле 2025 года лесные пожары бушевали в Израиле.