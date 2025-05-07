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    23:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    Резервы Центрального банка Турции снизились до $141 млрд

    Центральный банк Турции (ЦБ ТР) опубликовал обновленную денежную и банковскую статистику, свидетельствующую о заметном снижении валютных и золотовалютных резервов страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Резервы Центрального банка Турции снизились до $141 млрд
    Фото: Anadolu ajansı

    Согласно официальным данным, за неделю, завершившуюся 25 апреля этого года, валовые валютные резервы ЦБ ТР сократились на $5 млрд — с $64 млрд до $59 млрд. Как оказалось, это одно из самых значительных недельных сокращений валютных резервов в текущем году.

    Золотовалютные резервы также показали снижение. За неделю они уменьшились на $452 млн и составили почти $81 млрд 800 млн по сравнению с $82 млрд 252 млн неделей ранее.

    Таким образом, совокупные международные резервы Центрального банка Турции на 25 апреля 2025 года составили $141 млрд 50 млн.

    Согласно оценкам экспертов, снижение резервов может быть связано с продолжающимися интервенциями для стабилизации курса турецкой лиры или с другими финансовыми обязательствами, требующими валютных расходов.

    Вместе с тем, министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул, что без учета импорта золота страна демонстрирует положительное сальдо текущего счета. По его словам, включение золота в расчеты не вполне оправдано.

    — Если исключить золото, дефицит исчезает. Мы имеем профицит в размере $2 млрд. Золото не используется в производстве, не имеет пищевой ценности и не может быть потреблено как напиток. Поэтому оно не должно рассматриваться как фактор, определяющий дефицит текущего счета, — говорит Шимшек.

    Ранее мы писали о том, что внутриполитический дисбаланс в Турции оказывает серьезное влияние на экономику страны, создавая дополнительные сложности для Центрального банка.

    Теги:
    Турция Валюта Золото Экономика
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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