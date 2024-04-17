Рейсы Fly Dubai на прилет и вылет из Казахстана отменены

Сегодняшние рейсы авиакомпании Fly Dubai FZ1303 и FZ1307 на прилет, а также FZ1304 и FZ1308 на вылет были отменены, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Кроме того, сегодня ожидается прибытие вчерашнего задержанного рейса авиакомпании Air AstanaKC2060. Утром в 07:25 часов был осуществлен рейс KC205 по маршруту Астана — Дубай. Обратный рейс ожидается ночью, — добавили в Telegram-канале.

Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны. Колл-центр столичного аэропорта работает круглосуточно и доступен по номеру: 8 (7172) 702-999.

Ранее сообщалось, о том, что 289 пассажиров авиакомпании Air Astana ожидают рейсов, которые перенесли в связи с закрытием из-за подтопления дорог.

Напомним, сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник. Из-за непогоды крупнейшие авиаперевозчики — Emirates, Etihad Airways и flydubai — предупредили своих клиентов об отмене или задержке большинства рейсов. Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.