Рейс Алматы — Лондон перенаправили во Франкфурт: что известно о пассажирах

Рейс Air Astana KC663 из Алматы в Лондон со 138 пассажирами на борту перенаправили во Франкфурт из-за закрытия аэропорта Хитроу. 67 пассажиров без шенгенских виз остаются в транзитной зоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— На борту воздушного судна находились 138 пассажиров. К сожалению, аэропорт Лондон Хитроу останется закрытым до конца текущей ночи, в связи с чем Air Astana вынуждена отменить дальнейший вылет по маршруту. Отправление рейса KC663 перенесено предварительно на утро следующего дня на 09:25 (UTC), — сообщили в авиакомпании.

Из общего числа пассажиров 67 человек не имеют действующих шенгенских виз, в связи с чем они обязаны оставаться в транзитной зоне аэропорта Франкфурта. Всем пассажирам в аэропорту были выданы ваучеры на питание для обеспечения их едой и прохладительными напитками во время ожидания.

Наземные службы и представители авиакомпании в аэропорту работают в круглосуточном режиме для подбора гостиничного размещения пассажирам, имеющим право на выход в город, а также для обеспечения питанием, прохладительными напитками и необходимой поддержкой в условиях непредвиденной задержки.

Air Astana подчеркивает, что безопасность и комфорт пассажиров и экипажа остаются ее безусловным приоритетом.

Ранее Air Astana продлила отмену рейсов из Алматы и Астаны в Дубай до 30 сентября 2026 года.