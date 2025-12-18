РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:29, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рейс Алматы – Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели

    Самолет, выполнявший 18 декабря рейс KC931 по маршруту Алматы – Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Об этом заявили в авиакомпании Air Astana, передает агентство Kazinform.

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме.

    Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок.

    — Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом авиакомпании, — напомнили в авиакомпании.

    WhatsApp горячая линия авиакомпании +7 7027020074.

    17 декабря утром мы сообщали об инциденте с рейсом Алматы–Астана.

    Жанара Мухамедиярова
