09:29, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Рейс Алматы – Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели
Самолет, выполнявший 18 декабря рейс KC931 по маршруту Алматы – Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Об этом заявили в авиакомпании Air Astana, передает агентство Kazinform.
Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме.
Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок.
— Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом авиакомпании, — напомнили в авиакомпании.
WhatsApp горячая линия авиакомпании +7 7027020074.
