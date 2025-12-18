Рейс Алматы – Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели

Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме.

Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок.

— Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом авиакомпании, — напомнили в авиакомпании.

WhatsApp горячая линия авиакомпании +7 7027020074.

17 декабря утром мы сообщали об инциденте с рейсом Алматы–Астана.