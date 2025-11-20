Рейды и патрулирование начались в период ледостава на реке Есиль в Астане

— Хотелось бы отметить, что река Есиль, протекающая через город, замерзает неравномерно. То есть, мы можем видеть, что образуются какие-то промоины, трещины или еще что-то. Особенно в районах, где есть сильное течение, либо слив теплой воды. Из-за городской инфраструктуры толщина льда может сильно отличаться на расстоянии нескольких метров. Кроме того, сильный ветер, характерный для столицы, образует снежные заносы, которые могут скрывать эти опасные участки льда. В период ледостава на акваториях города сотрудниками департамента ежедневно проводятся рейды и патрулирования. В ходе этих рейдов жителям столицы разъясняют правила безопасности на льду, проводятся инструктажи — что делать, какой порядок действий при чрезвычайных ситуациях, связанных с тонким льдом. Для обеспечения безопасности жителей столицы совместно с районными акиматами нами проводится работа по установке запрещающих знаков «Выход на лед запрещен», а также «Купание запрещено», — сказал Б.Ахметалин.

По его словам, отдельная работа в указанном направлении проводится с детьми. Сотрудники ДЧС посещают организации образования, где проводят занятия — в игровой форме, брифинги, соревнования.

Спикер отметил, что на сегодняшний день толщина льда на Есиле составляет от одного до двух сантиметров, что является крайне опасным.

Б.Ахметалин напомнил, что нельзя выходить на участки с тонким, неокрепшим льдом, собираться на них группами, приближаться к промоинам и трещинам, выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Любителям зимней рыбалки необходимо соблюдать эти же правила, а также, при толщине льда менее 25 сантиметров нужно иметь необходимые средства спасения, то есть, спасательные жилеты. Запрещается разводить костры на льду. Нельзя бурить по несколько лунок на ограниченном участке льда.

Спикер отдельно напомнил родителям, что нужно проводить разъяснительные беседы по безопасности на льду с детьми, которые часто рискуют, выходя на тонкий лед для игр и сокращения пути.

Б.Ахметалин разъяснил, что, в случае, когда человек проваливается под лед, нужно сохранять спокойствие, не ломать лед, а раскинув руки, постараться опереться на него и попытаться выбраться. Граждане, ставшие свидетелями такого происшествия, должны сообщить об этом по номеру «112», затем попытаться помочь пострадавшему с помощью каких-либо длинных предметов — например, это может быть шарф, веревка, палка.

Ранее сообщалось, что трое детей провалились под лед на реке Кылшакты в Акмолинской области.