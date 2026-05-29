Ревкомиссия указала на зависимость бюджета Астаны от трансфертов

Около 30% бюджета Астаны за последние три года формировалось за счет трансфертов из республиканского бюджета. Об этом сообщил председатель Ревизионной комиссии города Астаны Иманжусуп Акпомбаев на внеочередной сессии маслихата столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сессии рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за 2025 год.

По словам Иманжусупа Акпомбаева, несмотря на статус донора республиканского бюджета, столица по-прежнему существенно зависит от трансфертов из центра.

— За отчетный год объем полученных трансфертов превысил изъятия в семь раз, что указывает на недостаточную самостоятельность города в покрытии собственных расходов, — отметил он.

Глава Ревизионной комиссии также указал на проблемы в прогнозировании доходов бюджета. По его словам, при планировании не учитывается оценка текущего периода, что приводит к заниженным расчетам, а по отдельным видам поступлений прогнозирование либо не проводится вовсе, либо осуществляется с нарушением требований.

Кроме того, аудит выявил недостаточную проработку инвестиционных проектов и отсутствие системного анализа их дальнейшей реализации.

По словам спикера, в течение года продолжает сохраняться практика перераспределения и повторного выделения бюджетных средств при неполном освоении.

В частности, выявлено 47 проектов на сумму 1,8 миллиарда тенге, по которым средства первоначально не предусматривались, однако позже были выделены, а затем полностью отозваны. По мнению Ревизионной комиссии, это свидетельствует о несистемном планировании бюджета развития.

Ранее сообщалось о том, что неосвоение бюджета Астаны в 2025 году составило менее 1%.