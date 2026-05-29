Неосвоение бюджета Астаны в 2025 году составило менее 1%

План по поступлениям в бюджет Астаны в 2025 году выполнен на 101,8%. Об этом сообщил руководитель управления финансов города Астаны Алмат Сейткулов на внеочередной сессии маслихата столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сессии был рассмотрен вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2025 год.

— За истекший год в бюджет города Астаны поступило 1 триллион 863,7 миллиарда тенге, выполнение плана составило 101,8%. Суммарный объем собственных доходов составил 1 триллион 246,4 миллиарда тенге: налоговые поступления — 1 триллион 183,5 миллиарда тенге; неналоговые поступления — 50 миллиардов тенге; поступления от продажи основного капитала — 11,6 миллиарда тенге. Расходы бюджета за 2025 год составили 1 триллион 817,5 миллиардов, с исполнением на 99,3%, при плане 1 триллион 830 миллиардов тенге. Доля неосвоенного остатка в общей сумме расходов составила 0,7%, или 12 миллиардов 463 миллиона тенге, — сказал А.Сейткулов.

Спикер отметил, что из неосвоенной суммы 10,7 миллиарда тенге являются средствами местного бюджета, а 1,8 миллиарда тенге — республиканского бюджета. В сумме недоосвоенных средств: один миллиард тенге сложился по причине уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного по управлению образования; 495,8 миллиона тенге — это резерв местного исполнительного органа, что является остатком, который просто возвращается на счет управления финансов; 317 миллионов тенге — экономия по результатам государственных закупок; один миллиард 347 миллионов тенге — экономия при окончательной оплате по выполненным работам.

По словам А.Сейткулова, непосредственно неосвоенных средств осталось 9,2 миллиарда тенге, из них 7 миллиардов в связи с отсутствием акта выполненных работ, в основном по управлению строительства и управлению коммунального хозяйства. Еще 1,5 миллиарда тенге — в связи с неподписанием акта приемки объектов государственной приемочной комиссией, 550 миллионов тенге — в связи с несостоявшимися конкурсами по госзакупкам.

А.Сейткулов отметил, что все замечания депутатов маслихата, высказанные по поводу неосвоения средств на прошедших обсуждениях, будут в дальнейшем учтены.

После обсуждения депутаты приняли решение утвердить отчет об исполнении прошлогоднего бюджета столицы.

Ранее в Министерстве национальной экономики рассказали о структуре бюджета столицы за 2025 год.