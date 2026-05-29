KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Неосвоение бюджета Астаны в 2025 году составило менее 1%

    План по поступлениям в бюджет Астаны в 2025 году выполнен на 101,8%. Об этом сообщил руководитель управления финансов города Астаны Алмат Сейткулов на внеочередной сессии маслихата столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бюджет, кіріс
    Фото: Gov.kz

    На сессии был рассмотрен вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2025 год.

    — За истекший год в бюджет города Астаны поступило 1 триллион 863,7 миллиарда тенге, выполнение плана составило 101,8%. Суммарный объем собственных доходов составил 1 триллион 246,4 миллиарда тенге: налоговые поступления — 1 триллион 183,5 миллиарда тенге; неналоговые поступления — 50 миллиардов тенге; поступления от продажи основного капитала — 11,6 миллиарда тенге. Расходы бюджета за 2025 год составили 1 триллион 817,5 миллиардов, с исполнением на 99,3%, при плане 1 триллион 830 миллиардов тенге. Доля неосвоенного остатка в общей сумме расходов составила 0,7%, или 12 миллиардов 463 миллиона тенге, — сказал А.Сейткулов. 

    Спикер отметил, что из неосвоенной суммы 10,7 миллиарда тенге являются средствами местного бюджета, а 1,8 миллиарда тенге — республиканского бюджета. В сумме недоосвоенных средств: один миллиард тенге сложился по причине уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного по управлению образования; 495,8 миллиона тенге — это резерв местного исполнительного органа, что является остатком, который просто возвращается на счет управления финансов; 317 миллионов тенге — экономия по результатам государственных закупок; один миллиард 347 миллионов тенге — экономия при окончательной оплате по выполненным работам. 

    По словам А.Сейткулова, непосредственно неосвоенных средств осталось 9,2 миллиарда тенге, из них 7 миллиардов в связи с отсутствием акта выполненных работ, в основном по управлению строительства и управлению коммунального хозяйства. Еще 1,5 миллиарда тенге — в связи с неподписанием акта приемки объектов государственной приемочной комиссией, 550 миллионов тенге — в связи с несостоявшимися конкурсами по госзакупкам. 

    А.Сейткулов отметил, что все замечания депутатов маслихата, высказанные по поводу неосвоения средств на прошедших обсуждениях, будут в дальнейшем учтены.

    После обсуждения депутаты приняли решение утвердить отчет об исполнении прошлогоднего бюджета столицы.

    Ранее в Министерстве национальной экономики рассказали о структуре бюджета столицы за 2025 год.

    Бюджет Маслихат Астана Финансы и бюджет
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор