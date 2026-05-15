Бюджет Астаны получил 1,2 трлн тенге собственных доходов в 2025 году

Исполняющий обязанности министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал о структуре бюджета столицы за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сейчас бюджет города Астаны составляет 1,8 трлн тенге.

— Из республиканского бюджета есть трансферты — в объеме 500 млрд тенге. А собственный доход города Астаны — в размере 1,2 трлн тенге. Это по итогам 2025 года, — отметил Омарбеков.

Журналисты также спросили чиновника о том, планирует ли Правительство увеличивать бюджет Астаны после принятия Конституционного закона о статусе столицы, который сейчас рассматривает Парламент.

В ответ Омарбеков пояснил, что Астана уже имеет особый статус на уровне закона.

— После принятия (конституционного — прим. ред.) закона, нет никаких планов, что бюджет будет увеличиваться или уменьшаться. Город имеет свои долгосрочные или краткосрочные стратегические документы, в рамках которых он будет реализовывать свое развитие, — пояснил он в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Ранее Парламент одобрил проект Конституционного закона РК «О статусе столицы Республики Казахстан» в первом чтении.