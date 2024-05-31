Ресторанный комплекс загорелся в Атырау

Крупный пожар произошел в двухэтажном многофункциональном комплексе в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

О начале пожара ведомство сообщило в 22:04, через час, в 23:15 он был ликвидирован.

— Пожар в многофункциональном комплексе полностью ликвидирован на площади 280 кв. м.

Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Боралдай Алматинской области горел склад с медицинскими отходами и деревянными поддонами.