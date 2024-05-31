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    00:24, 31 Май 2024 | GMT +6

    Ресторанный комплекс загорелся в Атырау

    Ресторанный комплекс загорелся в Атырау
    Фото: МЧС РК

    Крупный пожар произошел в двухэтажном многофункциональном комплексе в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    О начале пожара ведомство сообщило в 22:04, через час, в 23:15 он был ликвидирован.

    — Пожар в многофункциональном комплексе полностью ликвидирован на площади 280 кв. м. 
    Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.

    Ранее сообщалось, что в поселке Боралдай Алматинской области горел склад с медицинскими отходами и деревянными поддонами.

    Теги:
    Атырау МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия Спасатели
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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