00:24, 31 Май 2024 | GMT +6
Ресторанный комплекс загорелся в Атырау
Крупный пожар произошел в двухэтажном многофункциональном комплексе в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
О начале пожара ведомство сообщило в 22:04, через час, в 23:15 он был ликвидирован.
— Пожар в многофункциональном комплексе полностью ликвидирован на площади 280 кв. м.
Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что в поселке Боралдай Алматинской области горел склад с медицинскими отходами и деревянными поддонами.