Реставрация фасада за 50 млн тенге оказалась бракованной в Павлодаре

Ремонт торгового дома купца Дерова из списка памятников истории и культуры республиканского значения не продержался и года. Сейчас фасад принялись заново переделывать, передает корреспондент агентства Kazinform.

В торговом доме купца Дерова расположен Павлодарский историко-краеведческий музей имени Потанина. Музейщики ни один год писали обращения с просьбой провести реставрацию здания. Фасад частями разрушился, дошло до того, что стали вываливаться кирпичи. Проблемы были и по крыше, которая местами протекала.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Деньги на ремонт в бюджете в итоге так и не нашли, но появился спонсор, который выделил 50 миллионов тенге.

Музейщики обратились предприятие «Казреставрация», специалисты которого в течение нескольких месяцев в 2025 году обновили снаружи дом купца фактически полностью. Однако радости на долго не хватило, буквально весной 2026 года краска на фасаде стала отваливаться, местами ее попросту смыло.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— Мы провели претензионную работу с компанией «Казреставрация» и вот они приехали, начали восстанавливать. У нас три года гарантии. Будем по закону этим пользоваться. Предстоит заново полностью фасад здания переделывать. Заднюю сторону они сделали, сейчас с торца делают, — рассказал руководитель Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Потанина Арман Алиакпаров.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

В краеведческом музее говорят, проблем не возникло только с крышей. Она спокойно пережила и таяние снега, и весенние дожди. Вместе с тем отмечают, что на повторный ремонт деньги не тратят, все за счет подрядчика. Но если же после вновь окажется, что реставрация некачественная, то будут опять писать претензии.

— В компании говорят, что это все из-за несовершенства законодательства, когда разные поставщики красок, шпатлевки, стройматериалов выходят из-за наименьшей суммы. Некачественный товар им дают, — отметил Арман Алиакпаров.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Стоит отметить, дом купца Дерова соединен с домом купца Филатова. Здание хоть сейчас и одно целое, но по документам у каждого есть свой адрес и при этом они находятся в разных реестрах памятников. Один — в республиканском, второй — в местном.

На реставрацию дома Филатова деньги выделили в этом году и работы уже завершены. Гарантийный срок также 3 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Петропавловске к реставрации готовят купеческие дома XIX века.

Фото: Артем Викторов /Kazinform