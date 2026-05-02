Купеческие дома XIX века готовят к реставрации в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области насчитывается около 600 памятников историко-культурного наследия. В текущем году часть из них планируется привести в порядок и восстановить, передает корреспондент Kazinform.

По данным Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области, в Петропавловске на улице Конституции Казахстана сохранился ряд архитектурных памятников, оставшихся со времен купечества. Один из них — дом купца Федорова.

В настоящее время здание находится в частной собственности, однако владелец намерен провести научно-реставрационные работы.

Проектно-сметная документация уже подготовлена, к выполнению работ планируется привлечь специалистов из города Алматы.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании по адресу улица Конституции Казахстана, 18, построенном в конце XIX века. Оно расположено на месте пересечения бывших Почтамтской и Вознесенской улиц. Данный объект является характерным образцом эклектичной архитектуры своего времени, в частности направления, известного как «кирпичный стиль».

Первый этаж здания в разные периоды использовался под коммерческие нужды: здесь располагался бильярд, помещения сдавались в аренду, размещались аптека и другие торгово-предпринимательские объекты. С 1892 года в здании функционировала почтово-телеграфная контора. Позднее дом был приобретен купцом первой гильдии Григорием Казанцевым. После установления советской власти в здании разместились губернский орган записи актов гражданского состояния и гостиница.

Из-за неисправностей систем водоснабжения и канализации здание неоднократно подвергалось подтоплению и в период с 1979 по 1998 годы находилось в аварийном состоянии. Длительное время объект оставался без должного ухода и фактически был заброшен.

Рядом расположен еще один исторический объект по адресу улица Конституции Казахстана, 18, также относящийся к архитектуре конца XIX века. Это здание, построенное в 1890 году, принадлежало купцу калмыцкого происхождения Чуканову. Первый этаж он сдавал в аренду предпринимателю Давыдову под кондитерскую и кафе, а на втором этаже проживала семья купца.

В 1917 году в этом здании размещался Совет рабочих и солдатских депутатов, а в период гражданской войны в его окрестностях происходили вооруженные столкновения.

В целом работа по сохранению историко-культурного наследия в регионе не ограничивается исключительно городской территорией.

— Мы выезжаем в районы, выявляем новые памятники и проводим исследовательские работы. В текущем году совместно со специалистами Института археологии имени А. Х. Маргулана планируем организовать экспедиции. Кроме того, к работе будет привлечен и местный археолог Плешаков, — сообщил директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области Али Турысов.

Одним из крупных проектов, реализуемых в регионе в текущем году, является модернизация мемориального комплекса Карасая и Агынтая батыров. На этом объекте научно-реставрационные работы были начаты в 2025 году и продолжатся в текущем году.

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области, стоимость проекта составляет 250 млн тенге.



Кроме того, в Петропавловске начались ремонтно-реставрационные работы в здании областного историко-краеведческого музея, расположенного по адресу улица Конституции Казахстана, 48.

В 2026 году на эти цели предусмотрено выделение 145 млн тенге. По обоим проектам подрядчиком выступает специализированная научно-реставрационная производственная мастерская «Маңғыстауреставрация».

Помимо этого, продолжается восстановление еще одного знакового исторического объекта города — мельницы Полякова. В перспективе она будет преобразована в современный гостинично-ресторанный комплекс. К реализации проекта привлечены частные инвесторы.