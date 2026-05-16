К реставрации здания первой телеграфной конторы приступили в Павлодаре

Дом, построенный в 1897 году, сейчас соединен с другим историческим зданием, реставрацию которого уже провели. Однако адреса у зданий разные, и деньги изыскивать пришлось на разных уровнях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам краеведов и историков, дом по адресу Астана, 147 построил купец Филатов, а после его смерти сооружение досталось его жене, купчихе второй гильдии.

В истории Павлодара сейчас это здание значится, как первая телеграфная контора. Был период, когда улица Астана даже носила название Телеграфная именно из-за того, что размещалось в доме Филатова.

— С 1910 по 1912 год первый этаж сдавался в аренду под почтово-телеграфную контору. Потом здесь размещалась парикмахерская братьев Петра и Сергея Кожевниковых. До революции это была самая большая и лучшая парикмахерская Павлодара. Позже в доме Филатова размещалась уездная земская управа, уездное общество кооперативов. С 1920 года в здании находился уездный профсоюз и партийная библиотека. В 1932 году здесь открыли техникум молочной промышленности, позже преобразованный в политехникум, — отмечает павлодарский краевед Людмила Баюшева.

С 1988 года в здании расположен историко-краеведческий музей, здесь есть выставочный зал, а также находится администрация. При этом сооружение соединили с другим историческим домом, принадлежавшим купцу Дерову.

Так сложилось, что здание Дерова оказалось в реестре памятников истории и культуры республиканского значения, а дом Филатова в реестре памятников областного значения. Именно поэтому для принятия решения о реставрации приходится обращаться в разные инстанции, несмотря на то, что сейчас это единое сооружение.

В 2025 году за счет спонсоров удалось реставрировать дом Дерова. 50 миллионов тенге ушли на крышу и фасад здания. Разрешение дали в Министерстве культуры и информации. Однако визуально здание выглядит незаконченным, поскольку дом Филатова так и остался обшарпанным и разрушенным.

Музейщики составили смету и подали заявку чиновникам Павлодарской области с просьбой отремонтировать и второй исторический памятник. Заявку им одобрили.

— В смету входят кровельные работы, потому что в 2-3 местах есть у нас течь. Кровлю уже исправили и заменили. Теперь перешли к фасаду. Дальше у нас отмостка, крылечко, входная группа. В основном это косметическая часть, — рассказал руководитель Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Потанина Арман Алиакпаров.

На реставрацию из бюджета выделили 17 миллионов тенге. Предполагается, что к середине июня здание уже заиграет новыми красками. Тогда оба сооружения вновь будут выглядеть, как единое целое. После этого планируется установить подсветку — оборудование уже закупили, чтобы исторические здания выделялись на улице Астана.

