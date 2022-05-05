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Республиканский референдум пройдет 5 июня
5 Мая 2022 19:59

Республиканский референдум пройдет 5 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский референдум пройдет 5 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан
«О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев


Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№ 888


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