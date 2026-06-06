Республиканский чемпионат по триатлону и дуатлону проходит в ЭКО-парке Петропавловска

В Петропавловске в ЭКО-парке стартовал чемпионат Республики Казахстан по триатлону и дуатлону. Более 200 спортсменов со всех регионов страны собрались в СКО, чтобы побороться за звание сильнейших, передает Kazinform.

Новая общественная зона уже становится одной из точек притяжения для жителей и гостей областного центра. ЭКО-парк создан как современное пространство для активного отдыха, прогулок, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Здесь предусмотрены пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха для горожан.

Фото: акимат СКО

Символично, что одним из первых крупных спортивных событий на территории ЭКО-парка стал республиканский чемпионат по триатлону и дуатлону. Это направление напрямую связано с развитием массового спорта, формированием здорового поколения и созданием доступной инфраструктуры для занятий физической культурой. Как отмечал Глава государства, без развития массового спорта невозможно добиться цели воспитания здоровой молодежи и укрепления здоровья всей нации.

— Для Северо-Казахстанской области триатлон сравнительно молодой вид спорта, однако за последние годы он уверенно набирает популярность. Все больше детей и молодежи выбирают триатлон, активно развивается региональная федерация, растет число участников соревнований и сторонников здорового образа жизни. Важным шагом для развития триатлона и массового спорта в нашей области стало начало строительства Триатлон-парка. Это один из крупнейших спортивно-рекреационных проектов области. Символично, что уже сегодня чемпионат Республики Казахстан проходит именно на территории будущего Триатлон-парка. Фактически нынешние соревнования открывают новую страницу в истории развития триатлона в СКО, — отметил заместитель акима области Жусуп Жумагулов.

Фото: акимат СКО

В программе соревнований — триатлон в смешанной эстафете среди категорий Elite, U19 и U15, а также дуатлон среди спортсменов категорий U15 и U13. На дистанции участники не имеют права на передышку: каждая секунда на счету, а борьба за лидерство требует выносливости, скорости и полной концентрации. Во второй день чемпионата пройдет смешанная эстафета. В каждой команде выступят двое мужчин и две женщины.

Для некоторых юных спортсменов эти старты стали одними из первых серьезных соревнований. 12-летняя Елизавета Белоконенко приехала из Кокшетау. Сначала отец привел ее в плавание, а позже она решила попробовать себя в триатлоне.

Фото: акимат СКО

— Занимаюсь триатлоном уже четыре года. Этот спорт очень хорошо развивает выносливость, помогает становиться сильнее и быстрее. Для меня это уже не просто увлечение. Я хочу идти до конца и однажды стать чемпионкой мира, — говорит Елизавета.

Не меньше за ход соревнований переживают родители. За своих дочерей-близняшек Ульяну и Милену из Атырау болела Мария Антонова.

— Я сама привела их в этот спорт. Уверена, что в жизни обязательно должны быть и учеба, и спорт. Конечно, каждый старт — это переживания. Сердце замирает, когда смотришь на дистанцию. Но зато дети становятся сильнее и увереннее в себе, — рассказывает мама спортсменок.

Лучшей среди девушек в первый день соревнований стала 13-летняя Полина Левченко из Кокшетау. Победе предшествовали месяцы тренировок и серьезной подготовки.

Фото: акимат СКО

— Готовились долго и серьезно. Трасса понравилась, соперницы были сильные. Перед стартом немного волновалась, но во время гонки страх прошел. Самым тяжелым оказался последний этап, — поделилась победительница.

Проведение чемпионата в ЭКО-парке показывает, что современные общественные пространства могут быть не только местом отдыха, но и полноценной площадкой для спорта. Для Петропавловска это возможность развивать культуру активного образа жизни, а для СКО — дополнительный импульс к популяризации триатлона, дуатлона и других циклических видов спорта.