Решение по строительству АЭС примет народ на референдуме - Президент РК

Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме, заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Казахстан взял курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам предстоит пройти сложный процесс глубинной трансформации экономики, который сопряжен с серьезными вызовами. Ситуация усугубляется тем, что в обозримом будущем наша страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей, - сказал Президент РК.

По словам К. Токаева, одним из решений проблемы может стать атомная энергетика, за создание которой активно выступают представители энергетического сектора.

- Наша страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать. Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет свое веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности. Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме, - подчеркнул Глава государства.

Как отметил К. Токаев, в условиях стремительного развития возобновляемых источников генерации особое внимание следует уделить всесторонней диверсификации экономики.

- У нас есть огромный потенциал в производстве «зеленого» водорода, и уже намечены прорывные проекты в этой сфере. Следует наладить выпуск продукции высокой добавленной стоимости в нефтехимии – как традиционного пластика, так и новых материалов. Развитие «зеленой» экономики повысит спрос на редкие и редкоземельные металлы, необходимые в производстве аккумуляторов. К примеру, по оценкам экспертов, для достижения углеродной нейтральности к середине столетия Европе понадобится в 35 раз больше лития, чем сейчас. У нас значительные запасы этого и многих других металлов. Нужно расширять площади геологоразведочных работ, внедрять лучшие мировые практики в эту отрасль, - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что хороший задел имеется в машиностроении – в стране действует ряд сборочных производств. Необходимо углублять локализацию и наращивать импорт технологий.

- Наши ученые обладают большим потенциалом в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. В нашей стране успешно работают крупные предприятия, способные выпускать аналоги востребованных препаратов, оригинальные вакцины и другую медицинскую продукцию. Важно последовательно улучшать обеспеченность лекарствами и медицинскими изделиями отечественного производства. Мы налаживаем взаимодействие с передовыми международными компаниями в этих сферах. Важным показателем прогресса отечественного здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни в стране. Данный показатель уже превысил планку в 75 лет, но все еще уступает показателям ведущих государств мира практически на целое десятилетие. А это означает, что в данном направлении нам есть к чему стремиться, - заявил К.Токаев.

Как подчеркнул Президент, Казахстан обладает огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса, способен внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.