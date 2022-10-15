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Решение по формату строительства АЭС в РК примут в 2023 году
15 Октября 2022, 11:52

Решение по формату строительства АЭС в РК примут в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев назвал примерные сроки принятия решения по формату строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность строительства АЭС заключается в том, что мы сначала должны определить пул строителей, провести обязательное требование по казахстанскому содержанию, после этого они приступят к проектированию станций. Мы ожидаем, что окончательный выбор произойдет в течение нескольких месяцев», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

По его словам, в следующем году будет принято окончательное решение.

«Уже в 2023 году будет принято окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования. Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерно-изыскательские работы. Стройка начнется после завершения проектных работ», - добавил он.

Ранее председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал о технологиях, которые рассматриваются для строительства АЭС в Казахстане.


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