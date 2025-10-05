Решение о введении смертной казни примут на референдуме в Кыргызстане

Глава Кыргызстана в интервью ИА «Кабар» отметил, что по конституции смертная казнь запрещена, в то же время каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Недопустимо покушаться на жизнь и здоровье человека.

— Общество предлагает ввести смертную казнь для защиты неприкосновенных прав наших детей и женщин. Это требование народа может быть решено только через закон. Законопроект о внесении изменений в конституцию в первую очередь будет вынесен на общественное обсуждение. После чего Конституционный суд даст заключение. Данный законопроект может быть принят на референдуме. Иными словами, вопрос решается исключительно путем всенародного голосования, — подчеркнул он.

По словам Садыра Жапарова, если большинство народа поддержит, то вновь избранный Жогорку Кенеш должен будет принять законы о выходе из международных соглашений, а также законы о внесении изменений в действующие кодексы и законодательство.

Кыргызский лидер привел статистику, согласно которой в последнее время участились случаи преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, убийств с изнасилованием девушек и женщин.

— Такая статистика растет не только у нас, но и во всех странах мира. У нас есть большая надежда, что с ужесточением наказания эти преступления прекратятся. Считаю введение смертной казни остановит преступления. А если полностью не остановит, то значительно сократит их количество. Чтобы не пострадали невиновные, специалисты разработают соответствующие механизмы. Я уже дал поручение. Например, если следствие будет полностью подтверждено видеоматериалами, а судебные процессы будут в прямом эфире показываться онлайн, то несправедливо приговорить человека к смертной казни будет крайне сложно. Дать человеку смертный приговор — это непростое дело. К этому нужно подходить крайне тщательно. Мы сто раз отмерим, один раз отрежем, — сказал президент КР.

Напомним, в Кыргызстане после резонансного случая об изнасиловании и убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой в Иссык-Кульской области, президент КР Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей, а также изнасилование с убийством женщин.