Рэпер Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером национальной сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года, передает агентство Kazinform.
Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), эта должность предполагает волонтерскую работу и призвана поддержать и вдохновить американских олимпийцев и паралимпийцев, выступающих на самых престижных соревнованиях по зимним видам спорта.
Таким образом, рэпер присоединится к сети сотрудников, тренеров, медицинских экспертов, администраторов и партнеров Олимпийского комитета США, которые помогают спортсменам национальной сборной воплощать свои мечты и вдохновлять нацию.
— Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбодрить, поддержать и, возможно, поделиться немного мудростью со стороны. Эта команда олицетворяет собой лучшее, что может быть в спорте: талант, самоотдача и упорство. Если я смогу привнести в это немного больше любви и мотивации, это будет для меня победой, — сказал Снуп Догг.
На Летних олимпийских играх в Париже 2024 года Снуп Догг стал одной из самых ярких личностей, работая специальным корреспондентом NBCUniversal, и вернется к этой роли на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году.
Ранее сообщалось о создании подразделения для борьбы с договорными матчами на Олимпиаде-2026.