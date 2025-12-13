Рэпер Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), эта должность предполагает волонтерскую работу и призвана поддержать и вдохновить американских олимпийцев и паралимпийцев, выступающих на самых престижных соревнованиях по зимним видам спорта.

Таким образом, рэпер присоединится к сети сотрудников, тренеров, медицинских экспертов, администраторов и партнеров Олимпийского комитета США, которые помогают спортсменам национальной сборной воплощать свои мечты и вдохновлять нацию.

— Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбодрить, поддержать и, возможно, поделиться немного мудростью со стороны. Эта команда олицетворяет собой лучшее, что может быть в спорте: талант, самоотдача и упорство. Если я смогу привнести в это немного больше любви и мотивации, это будет для меня победой, — сказал Снуп Догг.

На Летних олимпийских играх в Париже 2024 года Снуп Догг стал одной из самых ярких личностей, работая специальным корреспондентом NBCUniversal, и вернется к этой роли на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году.

