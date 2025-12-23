Реновация стационаров: с 2026 года в Казахстане создадут 48 профильных отделений
С 2026 года в Казахстане в целях повышения доступности и качества специализированной медицинской помощи начинается повсеместное открытие профильных отделений в областных стационарах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В течение 2026–2028 годов в 17 регионах страны будет создано 48 новых профильных отделений, ориентированных на оказание помощи по наиболее востребованным направлениям:
кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, ревматология и гематология.
Всего планируется развернуть 906 коек, из которых около 400 предназначены для детей, что позволит существенно расширить доступ к специализированной помощи для взрослого и детского населения.
В 2026 году планируется начать работу 25 профильных отделений в регионах с повышенной потребностью в специализированной медицинской помощи — Улытауской, Кызылординской, Костанайской и Жетысуской областей.
Параллельно Минздравом принимаются меры по укреплению финансовой устойчивости профильных служб. В текущем году приняты решения о повышении тарифов на оказание медицинской помощи: по пульмонологии — на 75%, по ревматологии — на 24%.
С 1 января 2026 года также планируется повышение тарифов примерно на 50% еще по четырем ключевым взрослым и детским профилям: кардиология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология.
Реализация данных мер позволит повысить качество специализированной медицинской помощи, улучшить финансирование профильных отделений, усилить мотивацию медицинских работников, в целом укрепить терапевтическое звено на уровне областных стационаров.
Финансирование стационарной медицинской помощи в 2026 году будет увеличено на 8% и составит порядка 700 млрд тенге.
