Ремонтно-восстановительные работы жилых домов обсудили в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси состоялось аппаратное совещание по вопросам восстановления города, где участники совещания обсудили ход ремонтно-восстановительных работ жилых домов, социальных объектов, оформления правоустанавливающих документов и подведения системы канализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, в городе Арысь из 8 522 индивидуальных жилых домов пострадало более 7 тысяч, в том числе 468 признаны негодными для жилья. На сегодняшний день в большей части домов, нуждавшихся в ремонте, строительные работы полностью завершены, в дома уже заселились семьи.

Следует подчеркнуть, на сегодня в городе полным ходом ведутся ремонтно-восстановительные работы, заново отстраиваются непригодные для житья дома. В случае несогласия с экспертным заключением и возникновения претензий к качеству строительных работ, с владельцами домов проводится разъяснительная работа, все вопросы разрешаются положительно.

Кроме того, на совещании аким города Туркестан Рашид Аюпов подробно остановился на строительных работах, проводимых в 16 секторах, на которые был разделен областной центр. По словам градоначальника, за счет очистительных работ только в одном секторе было вывезено 10 тонн мусора. Помимо этого, высажено 17 тыс. саженцев туи, а также полностью внедрена система капельного орошения. В тоже время полным ходом ведутся работы по озеленению города. Во дворах построены детские игровые, футбольные площадки, сдан в эксплуатацию теннисный корт.

По итогам совещания первый заместитель акима области Косман Айтмухаметов поручил всем секторам завершить все строительные работы качественно и в срок.



















