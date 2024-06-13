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    16:15, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Ремонт железных дорог в Казахстане идет с опережением графика - КТЖ

    КТЖ
    Фото: АО НК КТЖ

    Масштабные путевые работы продолжаются на магистральной сети КТЖ. В 2024 году будет отремонтировано более 1400 км железнодорожной магистрали, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    - Работы проводятся с опережением графика. На сегодняшний день всеми видами ремонта отремонтировано 514,2 км пути, что на 3,4% больше запланированного объема. При этом, капитальным ремонтом охвачено 218,8 км, усиленным средним – 46,3 км пути, средним – 1,5 км. Также произведена сплошная замена рельсовых опор на 54,5 км, рельсовой колеи – 27,8 км, выполнена работа по глубокой очистке щебня на 165,3 км. Ремонты пути проводятся на всех участках магистральной сети, - говорится в сообщении пресс-службы. 

    Проведение плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры требует введения временных ограничений скорости на участках, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов.

    Отмечается, ремонтно-путевая кампания стартовала в марте этого года и охватывает все регионы. При этом капитально с полной заменой рельсошпальной решетки будет обновлено более 570 км железной дороги.

    Теги:
    Дороги Казахстан КТЖ Строительство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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