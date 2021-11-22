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    16:32, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ремонт ста многоэтажек проводится в Кентау

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Кентау Туркестанской области по программе модернизации проводится ремонт 100 многоэтажных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В 2019 году было капитально отремонтировано 44 многоэтажных жилых дома на 1 074,2 млн тенге. Всего в городе насчитывается 368 многоэтажных жилых домов. По программе модернизации планируется проведение капитального ремонта поэтапно всех многоэтажек.

    В 2020 году из областного бюджета были выделены средства на ремонт 32 многоэтажных жилых домов, все работы выполнены. На сегодняшний день, на капремонт 100 многоэтажек из республиканского бюджета выделено 3 274 350,0 тенге. Дома будут полностью модернизированы до конца года.

    Помимо этого, в городе приступили к благоустройству дворовых территорий. Во дворах сделали тротуары, устроили парковки, покрыли асфальтом внутриквартальные дороги, установили спортивные и детские игровые площадки. Во дворах домов по улицам Абая, Д. Кунаева, С. Сейфуллина, Ясави благоустроены игровые площадки. Работа в данном направлении будет продолжена до конца 2022 года.


    Теги:
    Туркестанская область Строительство Общество ЖКХ
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