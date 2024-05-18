Ремонт школы затягивается в Алматы: акимат подал в суд на подрядчика

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Бостандыкского района ознакомился с ходом капитального ремонта и сейсмоусиления здания школы №70, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

Ремонт школы на 1250 мест, построенной почти 30 лет назад, начался в ноябре 2022 года. Однако в течение года, предусмотренного договором, подрядной организацией было выполнено только 40% объема работ. В этой связи управлением строительства в отношении подрядчика было подано исковое заявление в суд о взыскании неустойки и государственной пошлины.

Как сообщили в акимате города, в апреле этого года работы были возобновлены и на сегодня готовность объекта доведена до 80%: обустроена кровля, проведены инженерные коммуникации, завершается внутренняя отделка, ведется благоустройство территории и другое.

Фото: акимат Алматы

Аким мегаполиса высказал нарекания по качеству внутренней отделки и поручил предусмотреть отвод для ливневых вод перед входной группой.

- Проект реконструкции этой школы разрабатывался еще в 2019 году, и в нем не учтены стандарты, которые мы сейчас вводим. Поэтому особое внимание должно быть уделено качественному оснащению школы. Все работы необходимо завершить до начала нового учебного года, - подчеркнул Ерболат Досаев.

В 2025 году в Алматы появятся 22 новые школы.