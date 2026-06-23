Ремонт сельской школы силами техперсонала вызвал вопросы в Туркестанской области

Видео из школы села Коктобе Сузакского района, на котором женщины занимаются подготовкой к покраске спортзала, вызвало вопросы у пользователей соцсетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах видно, как сотрудницы школы очищают стены от старой краски с помощью шпателей и топора, собранный мусор складывают лопатой в садовую тачку. Пользователи предположили, что персонал школы принудительно привлекли к физическому труду вместо того, чтобы нанять подрядчиков.

После публикации видео в управлении образования Туркестанской области пояснили, что работы связаны с подготовкой школы к новому учебному году и входят в обязанности технического персонала.

— Данные работы являются подготовительным этапом к плановому летнему ремонту, направленному на подготовку здания школы к новому учебному году. Технический персонал школы в рамках своих должностных обязанностей участвует в мелком ремонте, наведении порядка, уборке и работах по благоустройству, — сообщили в областном управлении образования.

В ведомстве заверили, что права сотрудниц сельской школы не нарушены.

— Строительные работы техническим работникам не передавались, к дополнительным или сверхурочным работам, не входящей в их компетенцию, они не привлекаются. Трудовые обязанности технического персонала и режим работы организованы в соответствии с действующими требованиями. Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях является одной из основных задач. Все работы в этом направлении проводятся в плановом порядке и в соответствии с требованиями законодательства, — отметили в управлении образования.

В управлении также разъяснили, за счет каких средств проводится ремонт.

— На проведение текущих побелочных и покрасочных работ бюджетные средства не выделялись, процедуры государственных закупок по данным работам не проводились. Финансирование было предусмотрено исключительно на приобретение краски и эмульсии, необходимых для проведения побелочно-покрасочных работ в летний период, — добавили в управлении образования Туркестанской области.

Ранее сообщалось о затянувшейся реконструкции школы-гимназии в Алматы. Работы, которые должны были завершиться в апреле 2026 года, продлили до конца июля.